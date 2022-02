TeleTrade: Tre segnali per confermare la tendenza al rialzo dei mercati

(nota stampa). Per i mercati globali questa settimana potrebbe essere decisiva per proseguire la tendenza al rialzo. Quali sono i tre segnali che i mercati potrebbero dare agli investitori per indicare che la strada intrapresa è questa?

Prima di tutto, i report finanziari del quarto trimestre di Microsoft e Apple, le due società di bandiera con la più grande capitalizzazione mondiale di oltre 5 trilioni, sono stati così impressionanti da far scattare un primo rimbalzo degli indici azionari statunitensi. Invece le altre società nella top five, Alphabet (Google), Meta Platforms (Facebook) e Amazon pubblicheranno i propri report nei prossimi giorni.

Nel caso in cui uno di questi report deluda gli investitori, ciò potrebbe causare una notevole confusione per il sentiment generale del mercato. Tuttavia, se i risultati finanziari di quei tre giganti non rovineranno l’intera festa, la comunità degli investitori potrebbe fare affidamento principalmente su massicci acquisti al ribasso iniziati venerdì durante le ultime ore di negoziazione. Il forte mercato degli annunci digitali ha buone possibilità di alimentare un’ulteriore crescita per gli squali IT. Questo, sarebbe sufficiente per l’indice di mercato S&P 500, per effettuare una solida acquisizione al di sopra del livello di riferimento di 4.500 punti.

In secondo luogo, le cifre ottimistiche e le stime prospettiche delle società di carte di credito Visa e Mastercard potrebbero contribuire a buone aspettative di rendicontazione in altri settori. Visa ha raggiunto il suo più grande aumento post-guadagni fino al 10,6% a causa della rapida crescita della spesa di viaggio. Qualche mese fa, il CEO di Visa si era lamentato della mancanza di fatturato cross-boarding, che potrebbe ritardare fino alla metà del 2023, il raggiungimento dei livelli medi di reddito pre-pandemia. Di conseguenza, le azioni Visa hanno sottoperformato l’indice S&P 500 del 28% nel 2021, che ha segnato il suo primo ritardo in più di un decennio, commenta Responsabile della gestione del portafoglio di TeleTrade, Ilya Frolov.

Ora Visa ha dichiarato un aumento del 28% dell’utile per azione (EPS) e un aumento del 24% delle entrate totali, ed anche un aumento di quasi il 40% dell’EPS per il suo record storico di $1,81 rispetto a solo $1,3 per l’ultimo trimestre del 2018. Poiché diversi paesi stanno revocando le restrizioni alle frontiere e i consumatori stanno recuperando opportunità precedentemente perse, Visa ha condiviso una previsione ottimistica secondo cui il volume dei viaggi transfrontalieri, compresi i viaggi in Europa, tornerà ai livelli del 2019 entro questo autunno.

Mastercard ha registrato $2,35 per azione rispetto a soli $1,64 di un anno prima, superando la previsione di consenso di Wall Street di $2,21 per azione. Mastercard ha registrato un aumento del volume lordo denominato in dollari del 23% rispetto ai dati di gennaio 2021, mentre il suo volume transfrontaliero è aumentato del 53%. Sachin Mehra, Chief Financial Officer di Mastercard, ha osservato, nella presentazione della società, che il volume totale transfrontaliero è aumentato del 47% durante le prime tre settimane di gennaio su base annua. Anche se l’Asia è stata più lenta di altre regioni nell’annullamento delle restrizioni sui viaggi legate alla pandemia, Mehra vede buone opportunità per il futuro.

Una buona crescita del fatturato dei pagamenti può riflettere in parte una condizione migliore del previsto del settore al dettaglio e dei ricavi industriali, il che consente al mercato di sperare in rapporti aziendali migliori del previsto questo mese. Se questo è il caso reale e gli indici azionari mantengono il loro surplus attuale prima della fine della settimana, un nuovo round di rally potrebbe continuare almeno fino ai primi giorni di marzo, se non addirittura fino a maggio. Il terzo motivo di questa idea è che il primo aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve (Fed) previsto per il 16 marzo è già stato scontato a gennaio. Quindi, se la decisione stessa verrà annunciata il 16 marzo, la Fed cercherà quasi sicuramente di ammorbidire il tono di questa notizia perché in quel contesto non sarà più una notizia importante.

L'analisi e le opinioni fornite nel presente documento sono intese esclusivamente a scopo informativo ed educativo e non rappresentano una raccomandazione o un consiglio di investimento da parte di TeleTrade.