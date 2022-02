Zeman: “Non sono preoccupato, vicini ai risultati”

Statoquotidiano.it, Foggia, 4 febbraio 2022 – “Anche oggi abbiamo cercato di giocare, volevamo fare la partita e l’abbiamo fatta, abbiamo perso per un errore difensivo e per un rigore che l’arbitro non ci ha concesso”. Così il mister boemo dopo la delusione contro il Potenza. Comincia a sentirsi il malumore tra i tifosi, dopo la terza sconfitta consecutiva dei rossoneri.

Zdenek Zeman, a fine gara, prova a spiegare le motivazioni di una sconfitta che brucia: “Nella ripresa abbiamo provato a recuperare la gara, purtroppo loro hanno cominciato a perdere tempo, a spezzettare il gioco e per noi è diventato difficile mantenere il ritmo giusto, nonostante tutto abbiamo preso un palo e ci stava un rigore, è la seconda volta che la gara la decide l’arbitro”.

Poi alla richiesta di indicare una cura per la squadra risponde convinto: “Non c’è una cura dobbiamo continuare a giocare per arrivare ai risultati e sono convinto che siamo vicini”.