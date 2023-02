“Caso” Stella Maris, per 3 OSS obblighi di dimora. Ai domiciliari 43enne accusato di violenza sessuale

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 04 febbraio 2023. Passate violenze nella Rsaa Stella Maris di Siponto (Manfredonia): con provvedimento firmato ieri sera dal Gip dr. Carlo Protano del Tribunale di Foggia, è stato disposto l’obbligo di dimora per Antonio Vero, 42 anni, Mariano Paganini, 25 anni, e Michele Salcuni, 37 anni, per i quali in precedenza era stata disposta la misura cautelare in carcere, dopo che il Tribunale del Riesame aveva accolto l’appello cautelare della Procura di Foggia contro l’ordinanza che dispose i domiciliari (mentre era stato respinto l’appello per un altro operatore sanitario a cui il gip aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza. Per un altro oss che era finito ai domiciliari, la procura aveva invece rinunciato all’appello).

Resta agli arresti domiciliari Antonio Vero (classe 1980), accusato anche di violenza sessuale.

Per decorrenza dei termini di custodia cautelare, essendo passati 6 mesi dagli arresti domiciliari, non essendo le indagini ancora concluse, per i 3 oss indicati è stato dunque disposto l’obbligo di dimora, misura meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere.

Il collegio difensivo è costituito dai legali Le Noci, Caputo, Pellegrini, Schiavone, Raffaeli, Ciociola e Ferosi.