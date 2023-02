Furto in condominio ad Ischitella: refurtiva per 1000 euro

StatoQuotidiano.it Gargano 04/02/2023. Nel primo pomeriggio di giovedì 2 febbraio, un furto in un appartamento ha sconvolto la tranquillità di un condominio situato tra Via Giacomo Matteotti e Via Salvo d’Acquisto ad Ischitella. Secondo le prime informazioni, la refurtiva sarebbe composta da denaro per un valore di circa 1000 euro e si presume anche la presenza di beni preziosi, tra cui un orologio antico.

I carabinieri sono giunti rapidamente sul luogo per condurre le indagini e cercare di identificare i responsabili del furto. Inoltre, nei giorni precedenti si sono verificati altri furti, uno a Foce Varano e un altro a Vico del Gargano, e le forze dell’ordine stanno valutando, senza ancora conferme, la possibilità di un collegamento tra questi eventi criminosi. I carabinieri stanno lavorando senza sosta per fare luce su questa vicenda e garantire la sicurezza. Articolo di Vittorio Agricola