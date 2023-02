StatoQuotidiano.it, Foggia, 04 febbraio 2023. Nel 2018 la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Ryukoku di Kyoto ha inviato la prof.ssa Naoko Oishi per un anno in Puglia a studiare i format di Vazapp, ora il team pugliese vola in Giappone per far vivere l’esperienza della Contadinne ai contadini giapponesi, coinvolti per l’occasione, al fine di prototiparne il format.

“E’ un’occasione unica che dà valore al nostro lavoro, dice Giuseppe Savino founder di

Vazapp, al lavoro delle mani e delle menti dei nostri giovani che pensano e sviluppano

un’agricoltura diversa, fatta non solo di produzioni ma anche di tante relazioni.

Esporteremo un modo nuovo di ascoltare il mondo agricolo e condivideremo i risultati gratificanti sull’agricoltura delle relazioni nata a Cascina Savino ma che presto arriverà in tutta le altre provincie della Puglia grazie al bando “Puglia Capitale Sociale 3.0” che ci aiuterà a sostenere la formazione di giovani farmers che coinvolgeremo attraverso una call con l’obiettivo di creare la prima “Rete dei contadini della bellezza” prima in Puglia e poi in Italia.

Esportiamo buone pratiche che hanno un impatto sociale ed economico nei nostri territori

ma anche a livello nazionale grazie alla partnership con Rete Rurale Nazionale del Ministero

dell’agricoltura e pensiamo che l’esperienza in Giappone possa darci ancor più la

consapevolezza che è di relazioni che ha bisogno il mondo agricolo, sempre troppo

sbilanciato sui trattori e poco sugli “attrattori”, turistici che permetterebbero ai piccoli

agricoltori di non abbandonare la terra.”

Il progetto e le relazioni bilaterali, in questi anni, sono stati portati avanti dalla nostra prof.ssa del Dipartimento di Economia, Mariarosaria Lombardi, dal prof. Maurizio Prosperi del Dipartimento DAFNE dell’Università di Foggia, e dalla prof.ssa Naoko Oishi, coordinatore del progetto nipponico sull’innovazione sociale che vede componenti i due docenti dell’Ateneo dauno e Vazapp.

Della delegazione italiana fa parte anche il prof. Antonio Stasi del Dipartimento DAFNE

dell’Università di Foggia, delegato rettorale all’innovazione sociale nonché membro di

Vazapp. Ci vediamo a cena, in Giappone!