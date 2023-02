Manfredonia, il primo carnevale “post” pandemia è “Tutt’appost”

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/02/2023 – “Da buon pugliese, per il primo carnevale “post” pandemia e in era “social”, Ze Pèppe non poteva che vivere la 69^ edizione della kermesse carnascialesca come un momento in cui possono essere dimenticati tutti i problemi ed esclamare TUTT’APPOST!

Perchè a Carnevale, per definizione periodo in cui antropologicamente si sovverte l’ordine, ci si può abbandonare ad un momento di spensieratezza e da noi sipontini è tanto amato e vissuto per ritrovare ogni anno la carica giusta per la ripartenza”. Lo riporta la pagina Facebook del Carnevale di Manfredonia.