World Inside Pictures: “La provincia di Foggia è la più bella d’Italia”

FOGGIA, 04/02/2023 – (viaggi.nanopress.it) Il sito World Inside Pictures, che figura fra quelli specializzati in fotografia, ha pubblicato un tour fotografico in cui una provincia italiana viene definita come la più bella. Stiamo parlando della provincia di Foggia, ritenuta fra i posti migliori da visitare per le vacanze estive.

La provincia di Foggia la più bella del nostro paese

Il tour fotografico pubblicato sul sito World Inside Pictures include fra le zone d’Italia più belle da visitare anche la provincia di Foggia.

Le bellezze del Gargano e della Capitanata incantano tutti, come è evidente, e probabilmente pochi luoghi al mondo possono vantare varietà paesaggistica, ambientale e culturale come quella che offre la provincia di Foggia. Perfetta per fare un viaggio nel tempo, la Capitanata offre numerose e interessanti testimonianze del passato, ma anche tante meraviglie del presente, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza unica attraverso i suoi paesaggi storici e naturali.

Una terra ricca di attrazioni e scenari suggestivi

Nella provincia di Foggia è facile spaziare fra luoghi straordinari come l’Arcipelago delle Isole Tremiti, le lagune di Lesina e Varano, le paludi di Frattarolo, il Parco Nazionale del Gargano, l’antica civiltà dei Monti della Daunia, il Tavoliere.

Gli scenari che si incontrano lungo i percorsi sono sempre diversi, ma suggestivi e incantevoli. Chiamata anche Daunia o Capitanata, la provincia di Foggia offre ai visitatori un’ampia offerta turistica. Questa provincia, quindi, è stata presentata in tutta la sua bellezza nel tour fotografico del sito, tanto da essere eletta la più bella d’Italia. viaggi.nanopress.it