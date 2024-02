Questa mattina, una giovane di 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto alle porte di Altamura, nella regione del Barese, lungo la strada che conduce a Matera.

La vittima viaggiava a bordo di un’auto insieme a due coetanei quando il veicolo ha deviato dalla strada, ribaltandosi e causando il decesso immediato della giovane di 21 anni.

Le altre due persone coinvolte nell’incidente, compreso il conducente, hanno riportato ferite, ma fortunatamente non gravi. Dopo essere state soccorse dal servizio medico di emergenza (118), sono state trasportate in ospedale, dove le loro condizioni non sembrano mettere in pericolo la loro vita. Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno esaminando diverse ipotesi sulle cause dell’incidente, incluso il possibile coinvolgimento di un colpo di sonno da parte del conducente dell’auto.