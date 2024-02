Manfredonia. Nel Giugno 2024 ci saranno nuovamente le Amministrative a Manfredonia.

Il Consiglio comunale è stato sciolto nel maggio 2019, per le dimissioni del sindaco; nell’ottobre 2019 per accertate infiltrazioni della criminalità (24 mesi i commissione straordinaria); il 27 ottobre 2023 – dopo meno di 2 anni di amministrazione Rotice – per le dimissioni di 13 consiglieri. Dal secondo mandato dell’ex sindaco Angelo Riccardi, nel 2015, in 8 anni: 3 scioglimenti, più uno tentato e poi rientrato nel settembre 2023.

Politicamente, il tempo a Manfredonia si è fermato alle primarie del Pd del dicembre 2014, successive la nota vicenda degli “esami di Pescara”, che videro prevalere Riccardi sulla candidatura di Gaetano Prencipe? Primarie con un’affluenza straordinaria e per le quali si sempre detto che Riccardi prevalse attraverso accordi con referenti ed ex del centrodestra e addirittura con immigrati al voto residenti a Borgo Mezzanone.

Quale oggi la posizione di CON alle Amministrative? Come vede Riccardi come candidato a sindaco Raffaele Fatone del M5s? Perché in tanti, da Antonio Tasso a Gaetano Prencipe, allo stesso Pd, hanno cercato Fatone e stanno dialogando con lo stesso? Possibile un ritorno per le Amministrative di Paolo Campo o della sorella Maria Grazia Campo? Possibile un campo largo anche a Manfredonia, dopo Foggia?

Il Pd potrà mai ricostituirsi come nel 2005 – 2015 a Manfredonia? Nel 2005 Campo prevalse con il 75.9%. Nel 2010 il Pd prese quasi 10.000 voti (9.689), 25.641 il sindaco eletto Riccardi (71.79%). Nel 2015 Riccardi prevalse tra 5 candidati a sindaco con il 57.97%. Nel 2021 Prencipe staccò Gianni Rotice di soli 103 voti, arriva al 26,24%, pari a 7529 preferenze, mentre l’ingegnere si fermò al 25,89%, vale a dire 7426 preferenze. Poi la vittoria di Rotice al ballottaggio, con Fatone fermo al 19,15%.

E’ stata la rottura tra Campo, Bordo e Riccardi a determinare la caduta rovinosa del Pd?

Chi sono stati gli autori degli esposti anonimi presso la Prefettura di Foggia che hanno poi determinato l’insediamento della Commissione d’indagine, con successiva relazione di 364 pagine? Potrebbero essere referenti del centrosinistra in contrasto con l’ex sindaco?

Il ruolo della classe politica di Manfredonia? Cosa fanno? Il tutto ricordando come un consigliere regionale semplice senza incarico in Puglia guadagna come base 11.100 euro lordi al mese, naturalmente con distinguo in base agli incarichi ricoperti, mentre lo stipendio da deputato può arrivare a 13.971,35 euro netti mensili.

Manfredonia riuscirà a riavere una classe dirigente di peso e un progetto politico basato finalmente sulla continuità?.

PRIMA PARTE

FOTOGALLERY