Torna a vincere il Manfredonia, che nel Miramare purtroppo deserto (porte chiuse) supera con un netto 2-0 la Paganese e si stacca dalla zona playout, mostrando grinta e determinazione.

Vittoria meritata per i ragazzi di mister Cinque che deve fare a meno di Amabile, Fissore e Viti (squalificati) e così le scelte di formazione sono obbligate: solito 4-2-3-1 con Hernaiz a supporto dell’ex Orlando, oggi preferito ad un Carbonaro non in perfette condizioni. Dentro anche De Luca (appena arrivato) e Benny Cicerelli in mediana.

Dopo una prima e lunga fase di studio, il primo spunto del match arriva al 21’ con Calemme, tiro dal limite di poco al lato. Al 33’ spunto di Hernaiz, conclusione insidiosa deviata in angolo dal portiere.

La Paganese risponde al 35’ con una occasionissima cancellata dalla super parata di Paduano su Faiello, a pochi centimetri dalla porta.

C’è però da fare i conti un con Donia molto determinato, aggressivo su ogni pallone ed al 41’ vede premiare la propria attenzione: De Luca a sinistra conquista palla e scarica su Calemme, che pennella da sinistra sul secondo palo dove è pronto 𝐁𝐚𝐥𝐛𝐚 a metterla dentro.

La ripresa vede il Donia cercare il raddoppio per non rischiare: dopo 1’ cross perfetto di Bamba, Orlando svetta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa è alto mentre al 7’ è interessante la punizione dal limite di Calemme, ma la sfera termina alta.

La stanchezza però si fa sentire e la Paganese alza la testa: al 18’ Del Gesso trova una giocata interessante da dentro l’area, tiro che termina di poco a lato.

Con l’ingresso di Spina il cambio tattico proposto da Cinque: difesa a cinque e più solidità in mezzo al campo, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dagli ospiti come al 32’, ma il diagonale di Carbonaro viene controllato bene dal portiere azzurrostellato.

I sipontini chiudono la contesa al 35’: fallo laterale di Bamba battuto lungo, Esposito respinge al limite dove 𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐛𝐛𝐞 raccoglie e lascia partire un siluro che si insacca all’incrocio dei pali.

𝐈𝐥 𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨

𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 – 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞 𝟐-𝟎

𝐌𝐀𝐍𝐅𝐑𝐄𝐃𝐎𝐍𝐈𝐀 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎: Paduano; Bamba, Konate, Forte, De Luca; Cicerelli, Giacobbe (48’st Sfrecola); Balba (32’st De Vito), Hernaiz (22’st Spina), Calemme (32’st Achik); Orlando (14’st Carbonaro). 𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐩. Borrelli, Palma, Brattoli, C. Esposito. 𝐀𝐥𝐥. Francesco Cinque

𝐏𝐀𝐆𝐀𝐍𝐄𝐒𝐄 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐈𝐎: S. Esposito; Galeotafiore, G. Esposito, Donnarumma (8’st Orefice); Setola, Del Gesso (41’st Montoro), De Gennaro, Iannone, Faiello; Mancino, Porzio. 𝐀 𝐝𝐢𝐬𝐩. Grimaldi, Celentano, De Feo, Parisi, Perulli, Simonetti, Petrosino. 𝐀𝐥𝐥. Massimo Agovino

𝐀𝐑𝐁𝐈𝐓𝐑𝐎: Leonardo Falleni di Livorno (Lembo di Valdarno – Marucci di Rossano)

𝐌𝐀𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈: 41’ Balba, 35’st Giacobbe

𝐀𝐌𝐌𝐎𝐍𝐈𝐓𝐈: Balba, Giacobbe, Borrelli (M); Galeotafiore, G. Esposito (P)

𝐀𝐍𝐆𝐎𝐋𝐈: 5-6

𝐑𝐄𝐂𝐔𝐏𝐄𝐑𝐎: 0’pt, 4’st

𝘼𝙧𝙚𝙖 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙈𝙖𝙣𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙞𝙖 𝘾𝙖𝙡𝙘𝙞𝙤