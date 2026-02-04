Edizione n° 5966

Anche le scuole di Foggia coinvolte in "Enigmap Language Lab"

ENIGMAP LANGUAGE LAB Anche le scuole di Foggia coinvolte in “Enigmap Language Lab”

Progetto nazionale che usa le escape room online per insegnare le lingue

Redazione
Redazione
4 Febbraio 2026
4 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Anche le scuole di Foggia possono aderire a “Enigmap Language Lab”, il progetto nazionale che porta nelle scuole le escape room online multilingue come strumenti innovativi a supporto dell’insegnamento delle lingue.

Il progetto è ideato da Enigmap ed è finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.

La dimensione scientifica e di ricerca è garantita dalla collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze e con il Centro di Ricerca sui Giochi per il Cambiamento Sociale (GiX), che seguono il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Il progetto, già avviato a livello nazionale, ha una durata complessiva di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di almeno 100 scuole. Le scuole di Foggia che aderiranno potranno partecipare gratuitamente e decidere in autonomia quando avviare la sperimentazione, in base alle proprie esigenze organizzative e didattiche.

Nel corso del progetto verranno sviluppate e messe a disposizione diverse escape room online, utilizzabili durante le lezioni e i laboratori linguistici. Attraverso enigmi, storytelling e lavoro di squadra, le attività stimolano la comunicazione orale e scritta, il pensiero critico e la collaborazione tra studenti, rendendo l’apprendimento delle lingue più coinvolgente e motivante.

“Enigmap Language Lab” rappresenta per le scuole di Foggia un’opportunità concreta di partecipare a una sperimentazione nazionale di didattica innovativa, contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli educativi supportati da un’università e da un centro di ricerca riconosciuti a livello nazionale.

Per informazioni e adesioni:
📧 info@enigmap.net
🌐languagelab.enigmap.net

