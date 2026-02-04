In occasione del 27° anniversario della scomparsa di Pinuccio Tatarella due gli appuntamenti previsti per ricordare il padre della destra italiana e precursore del centrodestra, scomparso a Torino la mattina dell’8 febbraio del 1999.

Sabato 7 febbraio alle ore 10.30 nelle immediate adiacenze del varco Dogana del porto di Bari è prevista la tradizionale cerimonia con deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide commemorativa di Pinuccio Tatarellaper ricordare il grande impegno profuso dal parlamentare pugliese in favore della città e del suo porto.All’evento organizzato dall’Autorità Portuale sono state invitate le autorità civili, militari e religiose e tutto il cluster marittimo barese.