Home // Cerignola // Anniversario morte Pinuccio Tatarella. Cerimonia al porto di Bari e convegno con D’Alema e La Russa

PINUCCIO TATARELLA Anniversario morte Pinuccio Tatarella. Cerimonia al porto di Bari e convegno con D’Alema e La Russa

In occasione del 27° anniversario della scomparsa di Pinuccio Tatarella due gli appuntamenti previsti per ricordare il padre della destra italiana

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Cerignola // Politica //

In occasione del 27° anniversario della scomparsa di Pinuccio Tatarella due gli appuntamenti previsti per ricordare il padre della destra italiana e precursore del centrodestra, scomparso a Torino la mattina dell’8 febbraio del 1999.

Sabato 7 febbraio alle ore 10.30nelle immediate adiacenze del varco Dogana del porto di Bari è prevista la tradizionale cerimoniacon deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide commemorativa di Pinuccio Tatarellaper ricordare il grande impegno profuso dal parlamentare pugliese in favore della città e del suo porto.All’evento organizzato dall’Autorità Portuale sono state invitate le autorità civili, militari e religiose e tutto il cluster marittimo barese.

Lunedi9febbraio alle 17.30a Milano,nella sala Biagi di Palazzo Lombardia, sede della Regione Lombardia, la Fondazione Tatarella, in collaborazione con il Gruppo in Regione Lombardia di Fratelli d’Italia, promuove il convegno “Pinuccio Tatarella, tra politica e cultura, il Ministro dell’Armonia”. PartecipanoFabrizio Tatarella, Vicepresidente della Fondazione Tatarella,Simone Orlandi, Coordinatore di Milano di Fratelli d’Italia, Carlo Maccari, Coordinatore regionale di Fratelli d’ItaliaLombardia,Christian Garavaglia, Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia,Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Francesca Caruso, Assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia,Matteo Forte, Consigliere Regione Lombardia. Francesco Giubilei, Presidente della Fondazione Tatarella, Antonio Carioti, storico eeditorialista del “Corriere della Sera”, Alessandro Campi, Professore di Storia contemporanea e Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano.Il convegno sarà concluso da un confronto tra Massimo D’Alema, già Presidente del Consiglio dei ministri e Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica, moderato da Piero Senaldi, Condirettore di “Libero”.

