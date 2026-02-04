Cinquant’anni di dedizione, integrità e rigore professionale al servizio della cultura architettonica. Con queste motivazioni, all’interno di Palazzo Covelli a Trani, è stata consegnata una targa celebrativa all’architetto Giuseppe Lechiancole di Spinazzola, in occasione del 50° anniversario di iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC.

Una carriera lunga mezzo secolo

Laureato al Politecnico di Torino nel 1973, Lechiancole si è iscritto all’Ordine nel gennaio 1976, quando l’albo era unico per le province di Bari e Foggia, con matricola n. 274. Accanto all’esercizio della libera professione a Spinazzola, ha sempre affiancato un impegno costante nella vita ordinistica. Tra il 1993 e il 1995 ha ricoperto l’incarico di consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari e per oltre vent’anni è stato componente della Commissione Parcelle.

Il ruolo nell’Ordine BAT

Con la nascita dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Barletta-Andria-Trani, nel gennaio 2011, è entrato a farne parte con matricola n. 7. Nel nuovo Ordine ha assunto incarichi di primo piano: presidente della Commissione Compensi e Contratti dal 2012 al 2015, componente della Commissione Previdenza e Assistenza tra il 2015 e il 2019, oltre al ruolo di Presidente del Consiglio di Disciplina, ricoperto nel quadriennio 2015-2019 e tuttora in carica.

“Un modello per le nuove generazioni”

«È sempre stato attivo nella vita dell’Ordine, anche quando era iscritto a Bari – ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC BAT, Andrea Roselli –. Nell’esercizio professionale rappresenta un autentico esempio per i giovani, per la dedizione e la passione con cui ha svolto il proprio lavoro. A nome di tutto l’Ordine, siamo orgogliosi di avergli consegnato una targa per un traguardo che appartiene a tutti noi».

Un passaggio di testimone simbolico

Alla cerimonia erano presenti le segreterie degli Ordini della BAT e di Bari. L’occasione è diventata anche un ideale passaggio di testimone verso le nuove generazioni, rappresentate dalla più giovane iscritta dell’Ordine BAT, l’architetto Flavia Bellifemmine di Andria, simbolo di continuità tra esperienza e futuro della professione.