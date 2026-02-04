Ariston, il “film” è sempre lo stesso: "studenti al cinema e teatri ai fantasmi"

FOGGIA – Abolire il test d’ingresso a Medicina senza disporre delle aule necessarie è un po’ come invitare tutta la Capitanata a cena e scoprire, a tavola apparecchiata, di non avere nemmeno un pacco di pennette in dispensa.

L’allarme sul “caos logistico”, lanciato un anno fa dal Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, non era un eccesso di zelo, ma una previsione puntuale. Una profezia che il consigliere comunale Pasquale Cataneo oggi trasforma in un atto d’accusa e che indica come uno dei motivi reali della sua uscita dal cosiddetto Campo largo, risultando l’unico consigliere passato dalla maggioranza alla minoranza.

Dalla poltronissima al banco (mancato)

L’ex Cine-Teatro Ariston, per decenni tempio dello spettacolo e oggi luogo sospeso tra polvere e ricordi, potrebbe rappresentare una soluzione concreta. Cataneo sostiene da inizio consiliatura – e lo ha ribadito più volte, fino a marzo scorso – la necessità di trasformare lo storico cinema in un polo universitario d’eccellenza.

Un’idea di rigenerazione urbana e buonsenso che, a Palazzo di Città, prima è finita nel cestino dei popcorn e solo oggi viene timidamente ripescata.

Un copione già visto, secondo il consigliere, anche sul tema della sicurezza. Cataneo rivendica di essere stato il primo a promuovere la richiesta di supporto dell’Esercito a Foggia con l’Ordine del Giorno “Strade Sicure”, divenuto Delibera del Consiglio comunale n. 54/2017. A novembre scorso, inoltre, ha coinvolto la Prefettura tramite PEC, allegando una petizione cittadina.

«Oggi in Giunta affermano che è merito loro. Invece di parlare, basterebbe lavorare insieme», punge Cataneo.

Nel frattempo, la Giunta Episcopo appare prigioniera dell’ignavia, mentre il consigliere rivendica un lavoro silenzioso ma concreto: «Da marzo scorso ho avviato un’interlocuzione reale con l’Ateneo e con soggetti privati, con documenti e proposte non solo sull’Ariston ma su diversi immobili strategici. Lo stesso metodo che ha già prodotto risultati per la città, come nel caso della Locomotiva».

Medicina tra i binari?

L’obiettivo è quasi romantico, ma estremamente pratico: portare anatomia e diritto nel Quartiere Ferrovia. Passare dai film d’autore e dal degrado dei portici alle lezioni universitarie significherebbe ridare vita a un’area che oggi finisce sui giornali più per il degrado che per la cultura.

La realtà, però, è ben diversa: «Ancora oggi gli studenti scendono dal treno e sono costretti a correre alla Città del Cinema o in sedi distanti e inadeguate», attacca Cataneo. Un paradosso tutto foggiano: studiare chirurgia tra le locandine dei blockbuster perché mancano strutture adeguate.

Il “miracolo” TEN-T e la prova del nove

Non c’è solo passione, ma anche competenza tecnica alla base dell’azione politico-amministrativa del consigliere. Foggia è inserita nei nodi strategici della rete europea TEN-T ed è crocevia di due corridoi multimodali. L’attrattività territoriale – tra alta velocità ferroviaria e rilancio dei voli dal “Gino Lisa” – è destinata a crescere. Ma la logistica resta ferma. «Bene l’Unifg, con le risorse pronte, e bene il lavoro della senatrice Fallucchi. Ora però il Comune deve darsi una svegliata», incalza Cataneo.

La lista delle priorità per la Giunta Episcopo è lunga: dal secondo fronte della stazione su viale Fortore al servizio ferroviario esteso tutto l’anno, dall’elettrificazione della Foggia–Manfredonia (con il raccordo al porto a fondali profondi e alla piattaforma logistica di Incoronata) alla nuova stazione AV, fino al completamento dei finanziamenti e al collegamento con l’aeroporto.

«Il Comune deve muoversi di più e meglio, attuando gli indirizzi già forniti dal Consiglio comunale, spesso approvati all’unanimità, coinvolgendo Governo, Regione e Ferrovie», conclude Cataneo. Perché va bene il cinema, ma la crescita di Foggia non può restare una finzione da grande schermo.