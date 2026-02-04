VIESTE – Dietro la “Bandiera Blu”, simbolo di mare pulito e servizi di qualità, c’è una burocrazia fatta di indicatori, obiettivi e documenti da compilare con precisione. Il Comune di Vieste, che anche per il 2026 ha aderito al programma della Foundation for Environmental Education (FEE), muove un passo concreto per non farsi trovare impreparato: con determinazione del Settore amministrativo n.83 del 29 gennaio 2026 (registro generale 233) ha affidato l’incarico per l’aggiornamento del Piano di Azione per la Sostenibilità, documento richiesto nell’ambito della candidatura.

L’atto parte da un presupposto netto: l’ente dichiara l’assenza di professionalità interne in grado di procedere a una corretta compilazione del Piano, giudicato particolarmente complesso e articolato. Da qui la decisione di ricorrere a un supporto esterno “esperto in materia”. Il Comune ha individuato come operatore la società NIER Ingegneri S.p.A. Società Benefit, con sede a Castel Maggiore (Bologna), già coinvolta nella redazione del Piano per il Comune in passato. La proposta economica indica un compenso pari a 4.000 euro oltre IVA; il totale dell’impegno di spesa arriva così a 4.880 euro.

Dal punto di vista procedurale, la determina richiama il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023). Poiché l’importo è inferiore a 140 mila euro, il Comune può procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b). Ma c’è un ulteriore elemento: essendo il valore complessivo sotto i 5.000 euro, non scatta nemmeno l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) previsto dalla normativa sugli acquisti. È una semplificazione che velocizza il percorso, soprattutto in un contesto dove i tempi di presentazione della documentazione spesso dettano le scadenze.

Resta il tema della rotazione degli affidamenti, principio pensato per evitare che gli incarichi finiscano sempre agli stessi soggetti. La determina lo affronta esplicitamente: la rotazione non è assoluta e può essere derogata se la scelta è motivata. Qui la motivazione è duplice: specificità del servizio e grado di soddisfazione per il lavoro svolto. L’atto sottolinea che NIER ha già redatto il Piano di azione per la sostenibilità con esito pienamente soddisfacente, rispettando tempi, completezza della documentazione prodotta e conformità alle linee guida FEE. In sostanza, si sceglie continuità per ridurre il rischio di errori in un passaggio considerato delicato.

Ma cos’è, in concreto, questo Piano? Non è un semplice “modulo”: è un documento operativo che raccoglie azioni e obiettivi in materia ambientale, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, tutela del patrimonio naturale, educazione ambientale, accessibilità e governance. La Bandiera Blu, infatti, non si regge solo sulle analisi delle acque di balneazione: la FEE richiede un sistema di gestione e miglioramento continuo, con indicatori misurabili. Il Piano diventa quindi una sorta di “agenda” che mette in fila ciò che il Comune fa (o intende fare) e come lo misura.

Dal punto di vista politico, l’operazione ha anche un valore simbolico: investire, seppur con una cifra contenuta, su un documento di sostenibilità significa ribadire che la Bandiera Blu è considerata un asset turistico strategico. In una località dove l’economia vive di reputazione e stagionalità, il riconoscimento incide su marketing, percezione e competitività. Ma proprio per questo, ogni anno, la candidatura rischia di trasformarsi in una corsa contro il tempo: la determina richiama una scadenza ravvicinata per la trasmissione del materiale via PEC, segnale che il calendario è già stretto.

La partita vera, però, non si esaurisce in un affidamento: il Piano, una volta aggiornato, richiede che le azioni siano reali e verificabili. Perché la FEE non valuta solo la carta: guarda i progetti, la comunicazione al pubblico, la continuità delle iniziative. Per Vieste la sfida 2026 sarà quindi doppia: mantenere la Bandiera Blu e trasformare l’adempimento in un’occasione di miglioramento concreto.

A cura di Michele Solatia.