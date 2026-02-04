BARI – È fuori pericolo il bambino di 9 mesi residente nel Foggiano arrivato in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per una grave insufficienza respiratoria riconducibile a un caso di botulismo.

Il piccolo era stato ricoverato nella notte tra l’11 e il 12 gennaio dopo un rapido peggioramento del quadro clinico. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da richiedere il ricovero in Rianimazione. L’équipe del reparto è riuscita a stabilizzarlo grazie a un intervento tempestivo e a un approccio multidisciplinare che ha coinvolto diverse unità specialistiche dell’ospedale.

Fondamentale il contributo del team di Neurologia, che ha formulato precocemente il sospetto diagnostico di botulismo. Questo ha permesso l’immediata attivazione dei protocolli clinici e delle procedure istituzionali necessarie per la richiesta urgente dell’antitossina all’Istituto Superiore di Sanità. Il farmaco è stato reperito dalla farmacia della Marina militare di Taranto e consegnato a Bari con il supporto della Polizia di Stato.

L’antitossina è stata somministrata già il 12 gennaio, senza attendere la conferma definitiva, in considerazione della gravità del quadro clinico e dell’importanza di intervenire precocemente nei casi sospetti. La diagnosi è stata successivamente confermata dall’Istituto Superiore di Sanità, avvalorando la correttezza delle scelte terapeutiche adottate.

Attualmente il bambino è ancora ricoverato, ma i medici definiscono il suo quadro clinico favorevole. Nel frattempo, la control room aziendale del Giovanni XXIII ha avviato le indagini epidemiologiche per individuare la possibile origine dell’infezione e prevenire ulteriori rischi di diffusione, in raccordo con i servizi competenti.