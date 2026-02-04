Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia

Un impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas da 50 kW in agro di Manfredonia, località San Salvatore, all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Gargano e in area interessata da siti della rete Natura 2000. È il progetto presentato dalla Coop. Agricola San Salvatore, finito al vaglio della Provincia di Foggia tramite procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) – fase di screening. Con determinazione del Settore Ambiente, registro generale n. 137 del 3 febbraio 2026, la Provincia ha stabilito di non assoggettare il progetto alla procedura di valutazione appropriata, vincolando però l’intervento al rispetto delle prescrizioni e delle misure di mitigazione indicate negli atti e nel parere dell’Ente Parco.

Dove nasce l’impianto e cosa vuole trattare

Il progetto ricade su terreni nel Comune di Manfredonia. L’impianto è concepito come micro-impianto: digestione anaerobica di reflui zootecnici per produrre biogas, poi utilizzato in cogenerazione per energia elettrica (e calore). La documentazione descrive componenti e opere: digestore, vasche di stoccaggio digestato, vasca di precarico, cabina elettrica, recinzioni e pavimentazioni, oltre a misure per la fauna e la gestione delle emissioni odorigene.

Interessante un dettaglio tecnico: la relazione impiantistica parla di matrici in ingresso come liquame e letame bovino, con quantitativi annui indicati (nell’estratto riportato) e una produzione stimata di biogas in centinaia di Nm³/giorno, oltre a un cogeneratore con potenza elettrica attesa attorno ai 49 kWe e potenza termica recuperata. È un impianto “piccolo” per potenza, ma non irrilevante per la complessità impiantistica e per la collocazione territoriale.

L’area: ZSC, ZPS e vincoli del Parco

La Provincia ricorda che l’area interessa:

ZSC IT9110008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”; ZPS IT9110039 “Promontorio del Gargano”; l’area naturale protetta del Parco Nazionale del Gargano (intervento in Zona 2).

Non è un passaggio formale: significa che l’intervento, pur non essendo automaticamente “vietato”, deve dimostrare di non compromettere habitat e specie tutelate. Nel testo vengono richiamati habitat di interesse comunitario (tra cui il 6220*, praterie e percorsi sub-steppici) e una lunga serie di misure di conservazione che riguardano rumore, luci, tutela di nidi, elementi tradizionali del paesaggio agrario (come i muretti a secco), divieti su pesticidi e alterazioni degli habitat.

Il parere dell’Ente Parco: sì, ma con prescrizioni

Uno snodo decisivo è il parere favorevole con prescrizioni dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, acquisito a novembre 2025. L’Ente Parco, secondo quanto riportato, ritiene che l’intervento – prevedendo la produzione in cogenerazione da reflui prodotti dall’azienda e insistendo su superfici già in uso antropico – non sia suscettibile di arrecare impatti negativi e non comporti aumento del flusso di autoveicoli tale da incrementare disturbi alla fauna aviaria.

La decisione della Provincia: niente “valutazione appropriata”

La conclusione amministrativa è netta: al termine dello screening, la Provincia ritiene che il progetto non determini incidenza significativa e dunque non lo assoggetta alla valutazione appropriata. Ma c’è una serie di condizioni operative: minimizzazione delle polveri (lavaggio ruote mezzi, umidificazione piste e cumuli, mezzi telonati), uso della viabilità esistente senza nuovi percorsi, ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori, rispetto puntuale delle misure di conservazione e del regolamento del sito.

Un tema che divide: energia “verde” e compatibilità ambientale

Sul piano politico-ambientale, la vicenda riassume una tensione attuale: da un lato la spinta alla decarbonizzazione e alla valorizzazione dei reflui zootecnici (economia circolare, riduzione emissioni di metano da liquami non trattati); dall’altro la prudenza necessaria in aree di altissimo pregio naturalistico, dove anche un impianto piccolo per potenza può generare criticità (odori, traffico, impermeabilizzazione, disturbi alla fauna, gestione del digestato). La Provincia sceglie una linea “condizionata”: sì allo screening e no alla valutazione appropriata, ma con prescrizioni e obblighi di mitigazione e comunicazione di inizio/fine lavori agli enti preposti alla vigilanza.

A cura di Michele Solatia.