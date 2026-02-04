In un’Italia sempre più anziana, il sostegno alle persone fragili diventa una priorità sociale ed economica. Tra costi di cura elevati e famiglie spesso lasciate sole, il Bonus Anziani, ufficialmente denominato Prestazione Universale, rappresenta uno degli interventi più rilevanti a favore degli over 80 in condizioni di grave non autosufficienza e con risorse economiche limitate. Introdotta con il Decreto Anziani, la misura è confermata fino al 31 dicembre 2026 e punta a rafforzare l’assistenza continuativa nella fase più delicata della vita.

Chi può accedere alla Prestazione Universale

Il beneficio non è automatico ed è riservato a una platea ben definita. È necessario aver compiuto almeno 80 anni e trovarsi in una condizione di disabilità gravissima o bisogno assistenziale continuo, come previsto dal Decreto ministeriale del 26 settembre 2016. Determinante anche il requisito economico: l’ISEE non deve superare i 6.000 euro. Ai fini della valutazione, l’INPS accetta sia l’ISEE ordinario sia l’ISEE sociosanitario con nucleo ristretto, ampliando così le possibilità di accesso.

Un aiuto che si somma all’indennità di accompagnamento

La Prestazione Universale non sostituisce l’indennità di accompagnamento, ma la integra. Il sostegno complessivo può arrivare fino a 1.392 euro al mese, grazie alla somma dell’indennità di accompagnamento e di un assegno di assistenza aggiuntivo pari a 850 euro mensili, erogato separatamente per coprire i costi legati alla cura.

Come può essere utilizzato l’assegno da 850 euro

L’assegno di assistenza è vincolato a spese specifiche e non può essere utilizzato liberamente. Le risorse possono servire per retribuire assistenti familiari impiegati per almeno 15 ore settimanali, con contratto regolare, oppure per acquistare servizi di cura e assistenza forniti da imprese o professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto della programmazione regionale e locale.

I servizi coperti dal bonus

Le spese ammissibili rientrano principalmente in due ambiti. L’area socioassistenziale comprende cura e igiene personale, lavanderia, preparazione o consegna dei pasti, aiuto nella gestione domestica, accompagnamento a visite e commissioni e supporto nelle pratiche amministrative. L’area sociale è orientata a contrastare isolamento e fragilità relazionale, includendo sostegno alle relazioni sociali, mantenimento delle abilità pratiche, supporto psicologico ed educativo, oltre a servizi di telesoccorso e teleassistenza.

Come presentare la domanda all’INPS

La richiesta per la Prestazione Universale può essere inoltrata online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio dedicato al Decreto Anziani, oppure tramite patronato.

Il questionario sul bisogno assistenziale

Durante la procedura è obbligatoria la compilazione di un questionario sul bisogno assistenziale gravissimo, con informazioni sulla condizione dell’anziano, sul livello di autonomia residua e sull’organizzazione dell’assistenza già attiva. I dati raccolti servono all’INPS per una valutazione complessiva della situazione.

Obbligo di documentare le spese

Per ottenere e mantenere la quota integrativa è indispensabile documentare tutte le spese sostenute. Contratti di lavoro, fatture e ricevute devono essere caricati online secondo le indicazioni dell’Istituto. La mancanza della documentazione può comportare la perdita dell’assegno di assistenza.

Scadenze e controlli

Dopo l’accoglimento della domanda, la documentazione richiesta deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla comunicazione dell’INPS. Sono previste verifiche periodiche anche negli anni successivi: il mancato rispetto delle tempistiche può portare alla sospensione o revoca della quota aggiuntiva.

In caso di decesso del beneficiario

Se il beneficiario viene a mancare, per la quota equivalente all’indennità di accompagnamento si applicano le regole ordinarie di pagamento agli eredi. Per l’assegno di assistenza da 850 euro, invece, gli eventuali arretrati saranno liquidati solo dopo la presentazione della documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute, da trasmettere con apposita procedura telematica.

