VIESTE – Un Carnevale “da vivere” lungo Corso Lorenzo Fazzini e nella Villa comunale, con spettacoli, animazione e momenti di socializzazione pensati soprattutto per bambini e famiglie. È l’idea messa nero su bianco dalla macchina comunale per l’edizione 2026 e tradotta in un passaggio operativo: con determinazione del Settore amministrativo n.94 del 29 gennaio 2026 (registro generale 248) il Comune ha approvato l’avviso pubblico e gli allegati per raccogliere proposte progettuali finalizzate alla realizzazione dello spettacolo di animazione e intrattenimento.

La data indicata è domenica 8 febbraio 2026. La cornice amministrativa è quella tracciata dalla delibera di Giunta n.8 del 26 gennaio 2026, che ha autorizzato l’evento e individuato le risorse finanziarie: 24.400 euro complessivi, IVA inclusa, a valere sul capitolo 2654 del bilancio 2026 (missione 07.01). La determinazione chiarisce l’obiettivo: individuare un soggetto esterno, in qualità di fornitore, a cui affidare il servizio tramite piattaforma MEPA. Prima però serve una raccolta di proposte in grado di costruire un format convincente e compatibile con budget e tempi.

L’avviso è il passaggio con cui l’ente invita operatori, società e realtà del settore a presentare un progetto: non una semplice lista di attività, ma una proposta completa di spettacolo, animazione, logistica e gestione della giornata. L’amministrazione richiama i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza: elementi decisivi quando si tratta di eventi, perché le scelte artistiche e organizzative hanno un impatto immediato su sicurezza, fruibilità degli spazi e percezione complessiva.

Il budget da 24.400 euro impone una regia precisa. In quella cifra devono rientrare cachet, service audio-luci, eventuali strutture, animazione itinerante, laboratori e ogni altro elemento necessario a “riempire” gli spazi scelti. La sfida, quindi, è fare qualità senza trasformare la festa in un evento mordi e fuggi. Corso Fazzini e Villa comunale sono due luoghi simbolici e molto frequentati: sfruttarli significa immaginare percorsi, punti di spettacolo, aree per bambini, momenti clou e un coordinamento che tenga conto anche della viabilità e della gestione del pubblico.

Il Comune, dal canto suo, si muove su un crinale: da una parte c’è la richiesta di vivacità e offerta per le famiglie (specie in un periodo che, a febbraio, è ancora “bassa stagione”); dall’altra c’è la necessità di garantire ordine e sicurezza, evitando improvvisazioni. La determina istituzionalizza una procedura e prepara l’affidamento, con l’intento di arrivare al giorno dell’evento con un impianto definito e non con decisioni last minute.

Non va sottovalutato il valore turistico. Un Carnevale ben organizzato può diventare un piccolo ponte capace di richiamare visitatori dai comuni limitrofi e dare ossigeno a bar, ristorazione e commercio. Ma perché accada, serve un programma riconoscibile: parate, maschere, musica, performance, magari un tema narrativo. L’avviso pubblico, proprio perché aperto, potrebbe stimolare proposte creative che includano anche la comunità. L’amministrazione dovrà poi tradurre le idee in un calendario concreto, compatibile con spazi e regolamenti.

I prossimi passaggi saranno pubblici: avviso, raccolta delle candidature, valutazione e poi affidamento tramite MEPA.

A cura di Michele Solatia.