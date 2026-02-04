La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il programma della 72ª edizione del Carnevale, uno degli eventi identitari più rilevanti del territorio. La decisione è contenuta nella deliberazione n. 33 adottata nella seduta del 2 febbraio 2026: l’esecutivo dà il via libera al progetto complessivo e al relativo piano economico allegato all’atto.

Nel testo si sottolinea il ruolo del Carnevale come leva di valorizzazione del patrimonio culturale – materiale e immateriale – e come volano turistico e commerciale. L’amministrazione richiama la partecipazione, negli anni, di migliaia di persone tra maestranze e figuranti, oltre alla presenza di pubblico.

La Giunta evidenzia anche il riconoscimento istituzionale: viene ricordato che il Ministero della cultura, dal 2018, ha sostenuto i Carnevali storici e che la Regione Puglia, negli ultimi anni, ha promosso e finanziato diverse manifestazioni storiche (tra cui Manfredonia).

La delibera fa riferimento a un “apposito progetto” e a un “piano economico” con l’obiettivo di conservazione e trasmissione delle tradizioni popolari. Secondo l’atto, il dossier ha caratteristiche utili anche per eventuali candidature sia a bandi ministeriali sia regionali, in linea con gli strumenti di sostegno destinati ai carnevali storici.

Sul fronte delle risorse, la Giunta prende atto che la spesa complessiva per l’organizzazione del Carnevale 2026 è stimata in 150.000 euro. Viene inoltre dichiarata la disponibilità di fondi su due capitoli del PEG dell’esercizio provvisorio: 115.000 euro sul capitolo 4043 e 30.000 euro sul capitolo 3030.

Un passaggio significativo riguarda il coinvolgimento di soggetti privati e associazioni: la Giunta concede il patrocinio alle iniziative inserite nel programma e dispone la concessione gratuita di spazi e suolo pubblico, ma definisce anche – in modo puntuale – le responsabilità in capo agli organizzatori. In qualità di promotori, privati e associazioni dovranno farsi carico degli adempimenti legati alle manifestazioni di pubblico spettacolo e alla normativa di safety e security, oltre alle autorizzazioni, ai pareri e ai nulla osta necessari, incluse eventuali pratiche per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

La delibera prevede inoltre il supporto operativo della squadra comunale di manutenzione e affida ai dirigenti competenti l’attuazione del programma e l’eventuale attivazione di procedure per acquisire contributi da altri enti. È prevista anche la possibilità, per il dirigente competente, di apportare modifiche non sostanziali al programma e al piano economico, a saldi invariati.