CONCORSO INPS // Concorsi INPS 2026: oltre 6.800 assunzioni per diplomati e laureati
4 Febbraio 2026 - ore  13:49

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Home // Focus // Concorsi INPS 2026: oltre 6.800 assunzioni per diplomati e laureati

CONCORSO INPS Concorsi INPS 2026: oltre 6.800 assunzioni per diplomati e laureati

In arrivo nuovi bandi e procedure di mobilità. Tutte le informazioni utili per candidarsi

Assegno di Inclusione, tutte le date Inps: importi, arretrati e calendario pagamenti

INPS - Fonte Immagine: uilpa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Focus // Lavoro //

L’INPS si prepara a un maxi piano di assunzioni. Con l’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha confermato l’avvio di oltre 6.800 nuove assunzioni tra concorsi pubblici, mobilità e progressioni interne. Le opportunità riguarderanno diplomati e laureati, con profili amministrativi, tecnici e specialistici distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di uno dei programmi di reclutamento più rilevanti nella Pubblica Amministrazione per il prossimo triennio, pensato per rafforzare l’organico, compensare i pensionamenti e sostenere il processo di innovazione digitale dell’ente.

Il piano assunzioni INPS 2026-2028

Il documento programmatico, approvato a fine gennaio, delinea una strategia di medio periodo basata su efficienza organizzativa, ricambio generazionale e digitalizzazione dei servizi. Le nuove assunzioni interesseranno sia le strutture centrali sia quelle territoriali, con un impatto diretto sull’operatività quotidiana dell’Istituto.

Il 2026 sarà l’anno chiave del piano, con l’avvio delle procedure numericamente più consistenti. La maggior parte degli ingressi avverrà tramite concorsi pubblici, affiancati da mobilità volontaria e progressioni verticali del personale già in servizio.

Oltre 6.800 assunzioni entro il 2028

Secondo quanto indicato nel PIAO, nel periodo 2026-2028 sono previste più di 6.800 nuove unità di personale. Le assunzioni serviranno a coprire ruoli strategici e a rispondere alla crescente domanda di servizi previdenziali e assistenziali, sempre più orientati al digitale.

Il piano mira inoltre a rafforzare le competenze informatiche e tecniche dell’INPS, considerate centrali per l’evoluzione dell’ente.

I concorsi INPS in programma nel 2026

Il piano individua in modo dettagliato i principali profili professionali che saranno oggetto di nuove selezioni. I concorsi INPS 2026 riguarderanno diverse aree, tra cui:

  • Ispettori di vigilanza, impegnati nei controlli contributivi e previdenziali;

  • Funzionari amministrativi, destinati alla gestione e al controllo dei servizi;

  • Funzionari informatici, coinvolti nei processi di trasformazione digitale;

  • Funzionari tecnici, con competenze di tipo ingegneristico;

  • Funzionari sanitari, impiegati nelle attività medico-legali;

  • Assistenti ai servizi, profilo accessibile anche con diploma, utilizzato nel supporto amministrativo e nel front office.

Il numero complessivo dei posti, considerando anche mobilità e scorrimenti di graduatoria, sarà nell’ordine delle migliaia di unità, rendendo i concorsi INPS 2026 tra i più attesi nel panorama dei concorsi pubblici.

Requisiti e modalità di partecipazione

I requisiti di accesso variano in base al profilo. In linea generale:

  • per gli assistenti INPS è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

  • per i funzionari è necessaria una laurea, triennale o magistrale a seconda del ruolo.

Per ispettori e profili apicali sono previsti requisiti più specifici, spesso legati all’esperienza professionale e a titoli abilitanti.

Le sedi di lavoro saranno distribuite su tutto il territorio nazionale, tra uffici centrali, regionali e provinciali. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale inPA, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. Le date di pubblicazione dei singoli bandi saranno comunicate progressivamente nel corso del 2026.

fonte: studenti.it

