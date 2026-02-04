Caso Cristina Mazzotti, la Corte d’assise di Como: due ergastoli per l’omicidio. Assolto un imputato

Condannati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella. Per il sequestro “non doversi procedere” per prescrizione. I familiari della vittima parte civile: risarcimento in sede civile.

A più di cinquant’anni dal rapimento e dalla morte di Cristina Mazzotti, la Corte d’assise di Como ha scritto un nuovo capitolo giudiziario su uno dei casi simbolo della stagione dei sequestri. I giudici hanno condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l’omicidio aggravato della ragazza, che aveva 18 anni e scomparve nel 1975 da Eupilio, in provincia di Como.

È stato invece assolto Antonio Talia, con la formula “perché non ha commesso il fatto”, dopo la riqualificazione dell’imputazione. La Corte ha anche dichiarato il “non doversi procedere” nei confronti di Calabrò e Latella per il sequestro di persona a scopo di estorsione, ritenendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

La richiesta della Procura antimafia

La sentenza arriva al termine di un processo in cui la pm della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Cecilia Vassena, aveva chiesto l’ergastolo per tutti e tre gli imputati. In aula si sono costituiti parte civile Vittorio e Marina Mazzotti, fratello e sorella della vittima, assistiti dall’avvocato Antonio (Fabio) Repici: per loro si apre ora la strada del risarcimento, da quantificare in una separata sede civile.

Il rapimento del 1975 e la richiesta di riscatto

La vicenda risale all’1 luglio 1975. Cristina Mazzotti stava rientrando nella villa di famiglia dopo una serata con amici per festeggiare il diploma, quando venne prelevata da un gruppo di banditi. Il giorno successivo i rapitori contattarono il padre, imprenditore nel settore dei cereali, chiedendo un riscatto. La richiesta era enorme: 5 miliardi di lire. La famiglia riuscì a raccogliere un miliardo e 50 milioni.

Quel sequestro è passato alla storia come il primo attribuito all’“Anonima sequestri”, la sigla con cui vennero identificati, negli anni, i rapimenti a scopo di estorsione che segnarono il Paese, con una lunga scia di paura e ricatti.

Il ritrovamento del corpo e le condanne del 1977

Il 1 settembre 1975, due mesi dopo la scomparsa, la giovane venne trovata morta in una discarica. Nel 1977 il processo portò alla condanna di 13 persone, con 8 ergastoli, ma secondo la ricostruzione giudiziaria mancavano ancora gli esecutori materiali: le impronte raccolte sulla scena – un palmo e due impronte digitali – non potevano essere sfruttate con la tecnologia dell’epoca.

La svolta delle impronte e il lungo percorso verso il nuovo processo

Decenni dopo, nel 2007, una delle impronte venne collegata dalla banca dati digitale della Polizia a Demetrio Latella, già con una lunga storia detentiva alle spalle. In quella fase Latella ammesse il sequestro e indicò come complici Calabrò e Talia, che però negarono ogni coinvolgimento. Il fascicolo venne poi archiviato nel 2012, quando il tema della prescrizione sembrò chiudere definitivamente i conti con il passato.

Ma nel 2015 arrivò un passaggio decisivo: la Cassazione ha stabilito la imprescrittibilità dell’omicidio volontario, rendendo possibile riaprire la partita sul delitto. Anche grazie a un esposto presentato dall’avvocato Repici, la procura avviò una nuova inchiesta che ha portato al processo celebrato davanti alla Corte d’assise di Como.

Tra gli elementi emersi nel tempo, anche l’indicazione di un presunto regista del sequestro: il boss Giuseppe Morabito, ritenuto dagli inquirenti l’ideatore del rapimento “a scopo di estorsione”. Un profilo che, nella ricostruzione investigativa, avrebbe dato struttura e indirizzo a un’azione criminale destinata a diventare un tragico “modello” per altri sequestri.

Una sentenza che riapre la memoria di una stagione buia

La decisione della Corte arriva come un verdetto pesante e tardivo, ma capace di restituire centralità a una vicenda che, per decenni, è rimasta sospesa tra sentenze parziali, limiti tecnici e nodi processuali. Per la famiglia Mazzotti, che non ha mai smesso di cercare verità e responsabilità, è un passaggio che segna un punto fermo: l’omicidio di Cristina non è un reato destinato a svanire col tempo. E, almeno sul piano penale, la giustizia ha indicato due colpevoli con la pena più severa. Lo riporta ilfattoquotidiano.it