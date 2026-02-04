Ecco il programma della 72^ edizione del Carnevale di Manfredonia (TUTTI GLI EVENTI)

72ª EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA 2026: Città di Manfredonia – Programma ufficiale

La 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia si presenta come un grande evento popolare, culturale e inclusivo, capace di coinvolgere tutta la città con sfilate, spettacoli, musica, tradizioni e iniziative dedicate a grandi e piccoli.

SABATO 17 GENNAIO 2026

Ore 19.00 – Piazza del Popolo

Manifestazione di apertura del Carnevale

Apertura ufficiale della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia con:

esibizione delle Majorettes ufficiali del Carnevale , a cura della Scuola di Arti Sceniche My Dance di Rita Vaccarella;

spettacolo musicale live con la band Wild Car.

Un primo grande momento di festa che inaugura il clima carnevalesco in città.

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2026

Ore 18.00 – Salone Parrocchia Sacra Famiglia

Carnevale senza barriere

Veglione mascherato inclusivo con la partecipazione delle associazioni e delle case famiglia di Manfredonia.

L’iniziativa è coordinata da PASER, ANC e Croce Rossa Italiana, con l’obiettivo di rendere il Carnevale un momento di festa davvero aperto a tutti.

SABATO 14 FEBBRAIO 2026

Ore 19.30 – Corso Manfredi

Il matrimonio di Ze Pèppe Carnevéle

Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale di Manfredonia, Ze Pèppe e Siponta, protagonisti di uno degli appuntamenti più tradizionali e simbolici della manifestazione.

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026

Sfilata delle Meraviglie – Gruppi mascherati e carri allegorici

Dalle ore 6.00 : vendita delle tradizionali farrate calde per le vie della città.

Ore 9.30 : raduno dei partecipanti presso Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.) .

Piazza Marconi: apertura con esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica.

Ore 10.30 – Partenza della Grande Parata

La sfilata è aperta dalla Banda della Città di Manfredonia, diretta dal M° Giovanni Esposto, seguita dalle Majorettes ufficiali del Carnevale, dalla Banda “A Ciambotta Frèsche” e dalla Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. Giordani – De Sanctis.

Percorso:

Via Di Vittorio → Viale Aldo Moro → Piazza Marconi → Lungomare Nazario Sauro → Largo Diomede.

L’evento sarà seguito da dirette televisive e speciali a cura delle emittenti locali.

Ore 17.00 – Corso Manfredi

Luna Park del Carnevale

Spettacolo musicale itinerante con bande caratteristiche della città, artisti di strada, baby dance, giocolieri, mascotte, giochi, balli e animazione per bambini.

Ore 20.00 – Palco Largo Diomede

IDea Medley Show

Spettacolo musicale live con un viaggio tra le grandi hit degli anni ’70, ’80 e ’90.

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026

Ore 16.30 – Teatro “Lucio Dalla”

20 minuti con il tuo Carnevale

Rassegna teatrale realizzata in collaborazione con gli istituti scolastici di Manfredonia, dedicata al mondo della scuola e ai giovani.

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026 – GOLDEN NIGHT

Sfilata delle Meraviglie

Ore 10.30 – Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”

Coriandoli e sorrisi

Animazione nei reparti di onco-ematologia pediatrica e pediatria generale, a cura di Party con Gheghè.

Ore 18.00 – Raduno dei partecipanti in Piazzale Ferri

Ore 19.00 – Partenza della Grande Parata sul Lungomare Nazario Sauro.

In contemporanea, nel centro storico si svolgono i Solenni funerali di Ze Pèppe, momento simbolico di chiusura del Carnevale.

Ore 21.00 – Palco Largo Diomede

Battito Colorato – Dj set con Luigia Riccardi e Dominik, in collaborazione con Rete Smash.

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026

Ore 18.30 – Piazzetta Mercato

63° Veglioncino dei Bambini

Festa in maschera e talent show dedicato alle mascherine e ai costumi dei più piccoli.

SABATO 21 FEBBRAIO 2026 – NOTTE COLORATA

Ore 10.00 – Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana

Pompieropoli , esperienza educativa e ludica per bambini.

Ore 19.00 – Partenza della Grande Parata dei carri allegorici.

Ore 20.00 in poi – Il Sogno di Marilù

La Notte Bianca delle Fiabe , evento culturale dedicato all’infanzia.

Ore 20.00 – Centro storico

Notte Colorata del Carnevale con musica, animazione e degustazioni.

Ore 22.00 – Palco Piazza Papa Giovanni XXIII

Balla Italia – Show live 100% italiano.

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026

Ore 18.00 – Piazza del Popolo

Rottura della Pentolaccia, animazione per bambini.

Ore 20.00 – Piazza del Popolo

Spettacolo musicale conclusivo e consegna dei trofei ai protagonisti del Carnevale.