Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

CONCORSO INPS // Concorsi INPS 2026: oltre 6.800 assunzioni per diplomati e laureati
4 Febbraio 2026 - ore  13:49

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Ecco il programma della 72^ edizione del Carnevale di Manfredonia (TUTTI GLI EVENTI)

PROGRAMMA CARNEVALE MANFREDONIA Ecco il programma della 72^ edizione del Carnevale di Manfredonia (TUTTI GLI EVENTI)

La 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia si presenta come un grande evento popolare, culturale e inclusivo, capace di coinvolgere tutta la città

LEGGI ANCHE //  Carnevale di Manfredonia 2026, la Giunta approva il programma della 72ª edizione: spesa prevista 150 mila euro
Ecco il programma della 72^ edizione del Carnevale di Manfredonia (TUTTI GLI EVENTI)

Ecco il programma della 72^ edizione del Carnevale di Manfredonia (TUTTI GLI EVENTI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Eventi // Manfredonia //

72ª EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA 2026: Città di Manfredonia – Programma ufficiale

POTREBBE INTERESSARTI // Carnevale di Manfredonia 2026, la Giunta approva il programma della 72ª edizione: spesa prevista 150 mila euro

La 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia si presenta come un grande evento popolare, culturale e inclusivo, capace di coinvolgere tutta la città con sfilate, spettacoli, musica, tradizioni e iniziative dedicate a grandi e piccoli.

SABATO 17 GENNAIO 2026

Ore 19.00 – Piazza del Popolo
Manifestazione di apertura del Carnevale

POTREBBE INTERESSARTI // Carnevale di Manfredonia 2026, la Giunta approva il programma della 72ª edizione: spesa prevista 150 mila euro

Apertura ufficiale della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia con:

  • esibizione delle Majorettes ufficiali del Carnevale, a cura della Scuola di Arti Sceniche My Dance di Rita Vaccarella;

  • spettacolo musicale live con la band Wild Car.

Un primo grande momento di festa che inaugura il clima carnevalesco in città.

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2026

Ore 18.00 – Salone Parrocchia Sacra Famiglia
Carnevale senza barriere

Veglione mascherato inclusivo con la partecipazione delle associazioni e delle case famiglia di Manfredonia.
L’iniziativa è coordinata da PASER, ANC e Croce Rossa Italiana, con l’obiettivo di rendere il Carnevale un momento di festa davvero aperto a tutti.

SABATO 14 FEBBRAIO 2026

Ore 19.30 – Corso Manfredi
Il matrimonio di Ze Pèppe Carnevéle

Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale di Manfredonia, Ze Pèppe e Siponta, protagonisti di uno degli appuntamenti più tradizionali e simbolici della manifestazione.

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026

Sfilata delle Meraviglie – Gruppi mascherati e carri allegorici

  • Dalle ore 6.00: vendita delle tradizionali farrate calde per le vie della città.

  • Ore 9.30: raduno dei partecipanti presso Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.).

  • Piazza Marconi: apertura con esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica.

Ore 10.30 – Partenza della Grande Parata
La sfilata è aperta dalla Banda della Città di Manfredonia, diretta dal M° Giovanni Esposto, seguita dalle Majorettes ufficiali del Carnevale, dalla Banda “A Ciambotta Frèsche” e dalla Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. Giordani – De Sanctis.

Percorso:
Via Di Vittorio → Viale Aldo Moro → Piazza Marconi → Lungomare Nazario Sauro → Largo Diomede.

L’evento sarà seguito da dirette televisive e speciali a cura delle emittenti locali.

Ore 17.00 – Corso Manfredi
Luna Park del Carnevale
Spettacolo musicale itinerante con bande caratteristiche della città, artisti di strada, baby dance, giocolieri, mascotte, giochi, balli e animazione per bambini.

Ore 20.00 – Palco Largo Diomede
IDea Medley Show
Spettacolo musicale live con un viaggio tra le grandi hit degli anni ’70, ’80 e ’90.

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026

Ore 16.30 – Teatro “Lucio Dalla”
20 minuti con il tuo Carnevale

Rassegna teatrale realizzata in collaborazione con gli istituti scolastici di Manfredonia, dedicata al mondo della scuola e ai giovani.

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026 – GOLDEN NIGHT

Sfilata delle Meraviglie

Ore 10.30 – Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”
Coriandoli e sorrisi
Animazione nei reparti di onco-ematologia pediatrica e pediatria generale, a cura di Party con Gheghè.

Ore 18.00 – Raduno dei partecipanti in Piazzale Ferri
Ore 19.00 – Partenza della Grande Parata sul Lungomare Nazario Sauro.

In contemporanea, nel centro storico si svolgono i Solenni funerali di Ze Pèppe, momento simbolico di chiusura del Carnevale.

Ore 21.00 – Palco Largo Diomede
Battito Colorato – Dj set con Luigia Riccardi e Dominik, in collaborazione con Rete Smash.

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026

Ore 18.30 – Piazzetta Mercato
63° Veglioncino dei Bambini

Festa in maschera e talent show dedicato alle mascherine e ai costumi dei più piccoli.

SABATO 21 FEBBRAIO 2026 – NOTTE COLORATA

  • Ore 10.00 – Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana
    Pompieropoli, esperienza educativa e ludica per bambini.

  • Ore 19.00 – Partenza della Grande Parata dei carri allegorici.

  • Ore 20.00 in poi – Il Sogno di Marilù
    La Notte Bianca delle Fiabe, evento culturale dedicato all’infanzia.

  • Ore 20.00 – Centro storico
    Notte Colorata del Carnevale con musica, animazione e degustazioni.

  • Ore 22.00 – Palco Piazza Papa Giovanni XXIII
    Balla Italia – Show live 100% italiano.

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026

Ore 18.00 – Piazza del Popolo
Rottura della Pentolaccia, animazione per bambini.

Ore 20.00 – Piazza del Popolo
Spettacolo musicale conclusivo e consegna dei trofei ai protagonisti del Carnevale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO