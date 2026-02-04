Ecco il programma della 72^ edizione del Carnevale di Manfredonia (TUTTI GLI EVENTI)

72ª EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MANFREDONIA 2026: Città di Manfredonia – Programma ufficiale
La 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia si presenta come un grande evento popolare, culturale e inclusivo, capace di coinvolgere tutta la città con sfilate, spettacoli, musica, tradizioni e iniziative dedicate a grandi e piccoli.
SABATO 17 GENNAIO 2026
Ore 19.00 – Piazza del Popolo
Manifestazione di apertura del Carnevale
Apertura ufficiale della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia con:
-
esibizione delle Majorettes ufficiali del Carnevale, a cura della Scuola di Arti Sceniche My Dance di Rita Vaccarella;
-
spettacolo musicale live con la band Wild Car.
Un primo grande momento di festa che inaugura il clima carnevalesco in città.
VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2026
Ore 18.00 – Salone Parrocchia Sacra Famiglia
Carnevale senza barriere
Veglione mascherato inclusivo con la partecipazione delle associazioni e delle case famiglia di Manfredonia.
L’iniziativa è coordinata da PASER, ANC e Croce Rossa Italiana, con l’obiettivo di rendere il Carnevale un momento di festa davvero aperto a tutti.
SABATO 14 FEBBRAIO 2026
Ore 19.30 – Corso Manfredi
Il matrimonio di Ze Pèppe Carnevéle
Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale di Manfredonia, Ze Pèppe e Siponta, protagonisti di uno degli appuntamenti più tradizionali e simbolici della manifestazione.
DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026
Sfilata delle Meraviglie – Gruppi mascherati e carri allegorici
-
Dalle ore 6.00: vendita delle tradizionali farrate calde per le vie della città.
-
Ore 9.30: raduno dei partecipanti presso Piazzale della Libertà (Stazione FF.SS.).
-
Piazza Marconi: apertura con esibizioni di scuole di ballo, danza, ginnastica artistica e accademia di musica.
Ore 10.30 – Partenza della Grande Parata
La sfilata è aperta dalla Banda della Città di Manfredonia, diretta dal M° Giovanni Esposto, seguita dalle Majorettes ufficiali del Carnevale, dalla Banda “A Ciambotta Frèsche” e dalla Banda musicale con le Majorettes dell’I.C. Giordani – De Sanctis.
Percorso:
Via Di Vittorio → Viale Aldo Moro → Piazza Marconi → Lungomare Nazario Sauro → Largo Diomede.
L’evento sarà seguito da dirette televisive e speciali a cura delle emittenti locali.
Ore 17.00 – Corso Manfredi
Luna Park del Carnevale
Spettacolo musicale itinerante con bande caratteristiche della città, artisti di strada, baby dance, giocolieri, mascotte, giochi, balli e animazione per bambini.
Ore 20.00 – Palco Largo Diomede
IDea Medley Show
Spettacolo musicale live con un viaggio tra le grandi hit degli anni ’70, ’80 e ’90.
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026
Ore 16.30 – Teatro “Lucio Dalla”
20 minuti con il tuo Carnevale
Rassegna teatrale realizzata in collaborazione con gli istituti scolastici di Manfredonia, dedicata al mondo della scuola e ai giovani.
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026 – GOLDEN NIGHT
Sfilata delle Meraviglie
Ore 10.30 – Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”
Coriandoli e sorrisi
Animazione nei reparti di onco-ematologia pediatrica e pediatria generale, a cura di Party con Gheghè.
Ore 18.00 – Raduno dei partecipanti in Piazzale Ferri
Ore 19.00 – Partenza della Grande Parata sul Lungomare Nazario Sauro.
In contemporanea, nel centro storico si svolgono i Solenni funerali di Ze Pèppe, momento simbolico di chiusura del Carnevale.
Ore 21.00 – Palco Largo Diomede
Battito Colorato – Dj set con Luigia Riccardi e Dominik, in collaborazione con Rete Smash.
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026
Ore 18.30 – Piazzetta Mercato
63° Veglioncino dei Bambini
Festa in maschera e talent show dedicato alle mascherine e ai costumi dei più piccoli.
SABATO 21 FEBBRAIO 2026 – NOTTE COLORATA
-
Ore 10.00 – Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana
Pompieropoli, esperienza educativa e ludica per bambini.
-
Ore 19.00 – Partenza della Grande Parata dei carri allegorici.
-
Ore 20.00 in poi – Il Sogno di Marilù
La Notte Bianca delle Fiabe, evento culturale dedicato all’infanzia.
-
Ore 20.00 – Centro storico
Notte Colorata del Carnevale con musica, animazione e degustazioni.
-
Ore 22.00 – Palco Piazza Papa Giovanni XXIII
Balla Italia – Show live 100% italiano.
DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026
Ore 18.00 – Piazza del Popolo
Rottura della Pentolaccia, animazione per bambini.
Ore 20.00 – Piazza del Popolo
Spettacolo musicale conclusivo e consegna dei trofei ai protagonisti del Carnevale.