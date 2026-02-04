Venerdì 6 febbraio 2026, a Manfredonia, la salute torna al centro della scena con un incontro pubblico dedicato a una delle sfide sanitarie più diffuse e, spesso, più sottovalutate: il diabete. Nell’Auditorium dell’I.C. “Giuseppe Ungaretti” (ore 16.45), il Lions Club Manfredonia Host promuove il convegno “La malattia diabetica: prevenzione, diagnosi, cura ed empowerment del paziente”, un appuntamento pensato non solo per addetti ai lavori, ma soprattutto per cittadini, famiglie e persone che convivono con la patologia.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: fare informazione seria e concreta, offrendo strumenti utili per riconoscere i segnali, prevenire i fattori di rischio e, soprattutto, valorizzare il ruolo attivo del paziente nella gestione quotidiana della malattia. Non è un dettaglio: oggi il diabete non si affronta soltanto con farmaci e controlli, ma con scelte, consapevolezza e continuità. In una parola: empowerment.

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Ad aprire l’evento, alle 16.45, i saluti istituzionali con:

Prof. Francesco De Palma, dirigente dell’I.C. “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”

Prof. Luigi Talienti, dirigente scolastico IPEOA San Giovanni Rotondo – Manfredonia

Dr. Giuseppe Grasso, presidente Lions Club Manfredonia Host

Alle 17.00 è prevista l’introduzione del service Lions, affidata alla Dr.ssa Michela D’Errico, per inquadrare il senso dell’iniziativa nel solco delle attività di prevenzione e servizio alla comunità.

Un confronto guidato, tra medicina e vita quotidiana

A moderare l’incontro saranno Dr. Renato Sammarco e Giovanni Lauriola, con l’intento di tenere insieme due piani che spesso viaggiano separati: quello clinico e quello della vita reale. Perché prevenzione e cura non passano solo dagli ambulatori: passano dalla tavola, dal movimento, dalle abitudini, dalla motivazione e dal supporto psicologico.

Il parterre dei relatori, infatti, disegna un percorso completo:

Giacomo Caracciolo (MMG), con un intervento su diagnosi e “prendersi cura”: il momento in cui la medicina incontra la responsabilità condivisa tra medico e paziente.

Stefano Villani (medico dello sport), che porterà l’attenzione su un nodo pratico e spesso pieno di dubbi: quale attività motoria? Non “fare sport” in astratto, ma scegliere il movimento giusto, sostenibile, utile.

Antonia Facciolrusso (psicologa), per affrontare l’elemento più difficile da ottenere e più facile da perdere: la motivazione al cambiamento. Perché conoscere le regole non basta, bisogna riuscire a seguirle.

Aurelia De Filippis e Roberta Mancino, docenti di Scienze dell’Alimentazione dell’Istituto IPEOA, con un focus che promette di essere tra i più concreti: “L’arte e la scienza del saper cucinare” per chi vive con il diabete. Educazione alimentare, sì, ma tradotta in quotidianità: ricette, metodo, scelte intelligenti senza estremismi.

Le conclusioni e il messaggio finale

A chiudere i lavori saranno le conclusioni di Girolamo Tortorelli, governatore del Distretto Lions 108AB (o un suo delegato), e ancora Giuseppe Grasso, presidente del Lions Club Manfredonia Host. Il senso dell’iniziativa, in fondo, sta tutto qui: portare la prevenzione “fuori”, dentro i luoghi della comunità, e ricordare che il diabete non è soltanto una diagnosi, ma una condizione che si può gestire meglio quando informazione, supporto e stili di vita camminano insieme.

Un appuntamento utile per chi è già paziente, per chi ha familiarità con la malattia, e anche per chi pensa — sbagliando — che “riguardi sempre qualcun altro”. Manfredonia, il 6 febbraio, sceglie di parlarne in modo diretto: con competenze diverse, un linguaggio accessibile e un obiettivo comune. La salute, quando diventa cultura, smette di essere emergenza.