FOGGIA – Passaggio cruciale per il futuro del Foggia Calcio. Nella giornata di oggi, 4 febbraio 2026, al Tribunale di Bari si è svolta un’udienza considerata determinante per la cessione delle quote dall’attuale proprietario Nicola Canonico alla cordata di imprenditori formata da Antonio e Giuseppe De Vitto e Gennaro Casillo. Un incontro definito dall’amministratore giudiziario Vincenzo Chionna «molto costruttivo e sereno», e che rappresenta lo snodo necessario per dare seguito al preliminare di vendita firmato nelle scorse settimane.

Il club rossonero, infatti, si trova in amministrazione giudiziaria – un caso finora unico nel panorama calcistico italiano – dopo l’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sulle presunte intimidazioni di matrice mafiosa subite da tesserati e dirigenti tra il 2023 e il 2024. Proprio questa condizione rende la procedura di passaggio societario “speciale”: la cessione potrà concretizzarsi solo con il nullaosta dell’autorità giudiziaria.

In particolare, la decisione finale sarà legata al parere della Procura di Bari, che nell’udienza odierna ha acquisito la documentazione relativa al ruolo di intermediazione svolto dalla fondazione “La Capitanata per lo sport”. Gli inquirenti valuteranno la correttezza delle procedure e la piena trasparenza del percorso che ha portato alla definizione dell’accordo preliminare.

In aula, oltre ai potenziali acquirenti e a Canonico, erano presenti anche il procuratore capo Roberto Rossi e la pm Bruna Manganelli. La Procura si è riservata di esaminare gli atti prima di esprimersi, mentre la decisione del Tribunale è attesa nei prossimi giorni, in un clima di grande attesa da parte della tifoseria e della città.

Il dossier sulla vendita si intreccia, intanto, con il fronte giudiziario: solo ieri la DDA ha chiesto condanne fino a 7 anni e 3 mesi per tre imputati nel processo con rito abbreviato legato alle presunte pressioni e intimidazioni nei confronti della società.

Se il via libera dovesse arrivare, potrebbe aprirsi una fase nuova per il club, chiamato a ritrovare stabilità gestionale e una prospettiva sportiva chiara in un contesto ancora delicato.

