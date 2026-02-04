Edizione n° 5967

ADRIANA LAFAENZA // Stornara, Adriana Lafaenza in giunta: “Impegno, welfare e attenzione ai più fragili”
4 Febbraio 2026 - ore  22:02

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Fondazione Barilla: al via da Roma il Grand Tour del "Libro del Risparmio"

"LIBRO DEL RISPARMIO" Fondazione Barilla: al via da Roma il Grand Tour del “Libro del Risparmio”

Il progetto nasce a un anno dall’uscita della pubblicazione gratuita che raccoglie 120 azioni pratiche per limitare gli sprechi “dentro e fuori casa”

Fondazione Barilla: al via da Roma il Grand Tour del “Libro del Risparmio”

Fondazione Barilla: al via da Roma il Grand Tour del "Libro del Risparmio"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Attualità // Bari //

ROMA – Un grande libro “animato” che si apre nelle piazze più iconiche d’Italia per ricordare che ridurre lo spreco alimentare non è solo una scelta etica e ambientale, ma può diventare anche una leva concreta di risparmio. È partito da Roma il Grand Tour del “Libro del Risparmio”, iniziativa promossa da Fondazione Barilla in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare (5 febbraio).

Il progetto nasce a un anno dall’uscita della pubblicazione gratuita che raccoglie 120 azioni pratiche per limitare gli sprechi “dentro e fuori casa”, e che – secondo la Fondazione – ha già superato un milione e mezzo di download. Obiettivo dell’iniziativa: portare fisicamente nelle piazze il messaggio del libro, puntando su un linguaggio immediato, visivo e coinvolgente.

Secondo quanto illustrato dagli organizzatori, con un approccio più consapevole in cucina una famiglia può arrivare a risparmiare oltre 500 euro l’anno, grazie a una migliore gestione di spesa, conservazione e consumo degli alimenti. Un tema che incrocia ambiente, economia domestica e responsabilità sociale.

A presentare l’iniziativa, tra gli altri, Paolo Barilla, vicepresidente di Fondazione Barilla, che ha ribadito la doppia valenza della lotta allo spreco: da un lato la tutela delle risorse, dall’altro un beneficio tangibile per le famiglie. All’evento di avvio nella Capitale erano presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Sul piano scientifico e culturale, l’attenzione resta alta: lo spreco alimentare è una delle contraddizioni più evidenti della filiera, con ricadute ambientali, economiche e sociali. Un messaggio rilanciato anche da Riccardo Valentini, advisor della Fondazione e professore di Ecologia, che ha sottolineato l’urgenza di intervenire sui comportamenti quotidiani.

Le tappe a Roma e il tour nelle città

Il Grand Tour parte con il patrocinio del Comune di Roma. L’installazione sarà visibile:

  • Piazza del Popolo fino al 5 febbraio

  • Piazza di Spagna dal 6 al 10 febbraio

  • Piazza San Lorenzo in Lucina dall’11 al 18 febbraio

Successivamente, il progetto attraverserà l’Italia toccando Parma, Perugia, Napoli, Bologna, Bari, Padova, Palermo, Torino, Genova e Milano.

L’opera: paper art e animazione

Elemento distintivo dell’iniziativa è l’uso della paper art, affidata all’artista Mauro Seresini, mentre a dare movimento e “narrazione” all’installazione è il lavoro del regista e artista visivo Virgilio Villoresi, che integra cinema e animazione per trasformare il messaggio informativo in esperienza immersiva.

Un tour che punta a incontrare le persone “nel quotidiano”, tra piazze e passaggi urbani, per ricordare che il valore del cibo inizia dalle scelte di ogni giorno: dalla lista della spesa alla corretta conservazione, fino al riutilizzo creativo degli avanzi.

Lascia un commento

