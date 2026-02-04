Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

CONCORSO INPS // Concorsi INPS 2026: oltre 6.800 assunzioni per diplomati e laureati
4 Febbraio 2026 - ore  13:49

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Il prof. Filippone, di Foggia, tra i dieci migliori insegnanti al mondo. “Eccellenza della città, esempio per tutti”

FILIPPONE TOP Il prof. Filippone, di Foggia, tra i dieci migliori insegnanti al mondo. “Eccellenza della città, esempio per tutti”

Il professore è stato selezionato tra oltre 5.000 candidature provenienti da 139 Paesi

Il Prof. Alfonso Filippone, dell’I.C. Foscolo-Gabelli

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Foggia // Lifestyle //

Foggia – Un docente foggiano tra i dieci migliori insegnanti al mondo. È Alfonso Filippone, professore dell’Istituto comprensivo Foscolo-Gabelli, finalista del Global Teacher Prize, il più prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla professione docente, giunto alla sua decima edizione.

Il professore è stato selezionato tra oltre 5.000 candidature provenienti da 139 Paesi, conquistando un posto nella finale in programma a Dubai, nell’ambito del World Governments Summit.

Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale. In una nota congiunta, la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Domenico Di Molfetta definiscono Filippone «un’eccellenza della nostra città e un esempio per l’intera comunità».

«Questo premio – si legge – riconosce non solo la competenza professionale, ma anche valori fondamentali come umanità, passione, empatia, capacità di ascolto e di coinvolgimento. Qualità che contribuiscono alla crescita dei singoli e della collettività».

L’amministrazione fa sapere di fare «tutti il tifo» per il docente foggiano, in attesa della proclamazione del vincitore, e annuncia l’intenzione di accoglierlo ufficialmente a Palazzo di Città al suo rientro. «Un modo – concludono – per ringraziarlo e rendere omaggio al valore della scuola e degli insegnanti».

Il Prof. Alfonso Filippone, dell’I.C. Foscolo-Gabelli

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO