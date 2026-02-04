Foggia – Un docente foggiano tra i dieci migliori insegnanti al mondo. È Alfonso Filippone, professore dell’Istituto comprensivo Foscolo-Gabelli, finalista del Global Teacher Prize, il più prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla professione docente, giunto alla sua decima edizione.

Il professore è stato selezionato tra oltre 5.000 candidature provenienti da 139 Paesi, conquistando un posto nella finale in programma a Dubai, nell’ambito del World Governments Summit.

Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale. In una nota congiunta, la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Domenico Di Molfetta definiscono Filippone «un’eccellenza della nostra città e un esempio per l’intera comunità».

«Questo premio – si legge – riconosce non solo la competenza professionale, ma anche valori fondamentali come umanità, passione, empatia, capacità di ascolto e di coinvolgimento. Qualità che contribuiscono alla crescita dei singoli e della collettività».

L’amministrazione fa sapere di fare «tutti il tifo» per il docente foggiano, in attesa della proclamazione del vincitore, e annuncia l’intenzione di accoglierlo ufficialmente a Palazzo di Città al suo rientro. «Un modo – concludono – per ringraziarlo e rendere omaggio al valore della scuola e degli insegnanti».