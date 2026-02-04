Un esordio che non passa inosservato. Issiaka Kamate si presenta così al pubblico di San Siro e all’Inter dei grandi: personalità, velocità e un assist pesantissimo. Nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, il giovane esterno francese è stato tra i volti più brillanti, risultando decisivo nella rete del vantaggio firmata da Bonny al 35’ del primo tempo.

Schierato senza timori reverenziali, Kamate ha mostrato fin da subito di saper reggere il palcoscenico. Sulla corsia di destra accelera, salta l’uomo con un dribbling secco e pennella un cross preciso al centro dell’area, trasformato in gol dal colpo di testa dell’ex attaccante del Parma. Un’azione che racconta bene le sue caratteristiche: esplosività, coraggio e qualità offensiva.

Chi è Issiaka Kamate

Nato nel 2004 ad Aulnay-sous-Bois, nella periferia di Parigi, Kamate è un esterno offensivo capace di agire su entrambe le fasce. Dopo i primi passi nel calcio francese con squadre locali, viene notato dagli scout dell’Inter, che decidono di puntare su di lui portandolo in Italia in giovane età.

In nerazzurro compie tutta la trafila del settore giovanile fino alla Primavera, allenata proprio da Cristian Chivu, diventando nel tempo uno dei punti di riferimento anche dell’Under 23. Un percorso di crescita lineare, fatto di lavoro e continuità, che convince il club a testarlo anche lontano da Milano.

Nell’ultima stagione Kamate viene infatti mandato in prestito prima in Portogallo all’AVS FS, poi al Modena in Serie B, società legata all’Inter da rapporti consolidati, come dimostrano diverse operazioni di mercato recenti. Rientrato alla base, il francese si afferma nuovamente come elemento chiave dell’Under 23 in Serie C, fino alla chiamata tanto attesa della prima squadra.

Il primo passo tra i grandi

Contro il Torino arriva così l'esordio ufficiale con l'Inter "dei grandi", impreziosito dal primo assist e da una prestazione che lascia ottime sensazioni. Un debutto che potrebbe rappresentare solo l'inizio di un percorso più ampio, in un momento in cui il club nerazzurro guarda con sempre maggiore attenzione ai talenti cresciuti in casa.