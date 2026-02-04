ITS Green Energy Puglia, incarico da 46.800 euro all’ex sindaco Caserta: «Atto scandaloso»

Troia – Un incarico da 46.800 euro, finanziato con fondi Pnrr, finisce al centro della polemica politica e istituzionale. A conferirlo è l’Its Academy Green Energy Puglia, ente di alta formazione post-diploma di cui il Comune di Troia è socio fondatore. Il destinatario è l’avvocato Leonardo Cavalieri, ex sindaco della città ed ex componente del consiglio di amministrazione dell’Its.

Durissima la reazione dell’attuale primo cittadino, Francesco Caserta, che parla senza mezzi termini di un atto «controverso e deprecabile», chiedendo il ritiro immediato della determina. «L’Its non è nato per distribuire consulenze legali a politicanti di turno – afferma – ma per investire nella formazione dei ragazzi».

L’incarico riguarda attività di consulenza legale e supporto amministrativo e ha una durata di tre anni, con possibilità di proroga per altri tre. In caso di estensione, il compenso complessivo arriverebbe a 93.600 euro in sei anni.

Secondo Caserta, la determina presenterebbe criticità sia sotto il profilo della congruità economica sia sotto quello della legittimità amministrativa. «Non risulta una verifica adeguata del calcolo della prestazione e dell’offerta – spiega – e non si può escludere l’ipotesi di pantouflage, vietata dalla legge Severino».

Il sindaco ha annunciato di voler chiedere un incontro urgente con il consiglio di amministrazione dell’Its Green Energy Puglia. «Se l’atto non verrà ritirato – conclude – mi riservo di trasmettere tutta la documentazione all’Autorità nazionale anticorruzione».