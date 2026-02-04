Juventus, Yildiz verso il rinnovo: pronto un nuovo accordo da top player

TORINO – La Juventus punta con decisione su Kenan Yildiz e prepara il rinnovo contrattuale che potrebbe consacrare il talento turco come simbolo del nuovo progetto bianconero. Dopo avergli affidato la prestigiosa maglia numero 10, il club è pronto a blindare uno dei suoi giocatori più rappresentativi anche dal punto di vista contrattuale.

Secondo le indiscrezioni riportate da ambienti vicini alla società, negli ultimi giorni sarebbero stati compiuti passi concreti nella trattativa per prolungare l’accordo attualmente in scadenza a giugno 2029. Il dialogo tra le parti avrebbe subito una forte accelerazione anche in seguito all’interesse manifestato da alcuni top club europei, fattore che avrebbe spinto la Juventus a muoversi con decisione per assicurarsi la permanenza del classe 2005.

La firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Sul tavolo ci sarebbe un sensibile adeguamento dell’ingaggio: dagli attuali 1,7 milioni di euro netti a stagione si passerebbe a circa 6 milioni annui, ai quali si aggiungerebbero bonus legati a rendimento e risultati. Una cifra che renderebbe Yildiz uno dei giocatori più pagati della rosa juventina.

La scelta della società si inserisce in una strategia di rinnovamento tecnico e progettuale, che mira a costruire la squadra attorno ai giovani talenti più promettenti. In questo scenario pesa anche la situazione legata a Dusan Vlahovic, il cui futuro a Torino appare incerto e che potrebbe lasciare il club al termine della stagione, liberando spazio salariale e tecnico.

Il possibile rinnovo di Yildiz rappresenterebbe dunque non solo una conferma della fiducia nel talento turco, ma anche un segnale chiaro sulle intenzioni della Juventus di investire su un nuovo ciclo, con l’obiettivo di riportare stabilità e competitività ai massimi livelli.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it