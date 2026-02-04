“La Vieste en Rose” 2026, evento comunale da 120 mila euro

VIESTE – Il Comune decide di “metterci la firma” (in tutti i sensi) su uno degli eventi di lancio dell’estate: con delibera di Giunta n.18 del 3 febbraio 2026 l’amministrazione ha autorizzato la realizzazione diretta della manifestazione “La Vieste en Rose”, fissando data, impostazione e cornice economica. L’appuntamento è previsto per il 1° giugno 2026 nel centro storico: vicoli e piazzette, per una notte, “si vestiranno di rosa” con allestimenti a tema, proposte enogastronomiche dei ristoratori, musica e arte sotto le stelle.

La delibera chiarisce l’idea di fondo: “Vieste en Rose” è una kermesse dedicata alla valorizzazione e degustazione di vini rosati pugliesi e nazionali, con la presenza di cantine che metteranno a disposizione i prodotti per gli assaggi del pubblico. Un format che punta a intercettare la crescita di un segmento – il rosato – ormai stabilmente protagonista del mercato e delle guide, e a trasformarlo in un racconto turistico: non solo calici e banchi d’assaggio, ma un percorso tra le strade del borgo antico, tra sapori locali e suggestione scenografica.

Sul piano organizzativo, la novità principale è che l’evento viene gestito “in house”, cioè direttamente dal Comune. La Giunta dà mandato al dirigente del Settore amministrativo di adottare gli atti necessari per l’organizzazione e, soprattutto, assegna una dotazione finanziaria di 120.000 euro, da reperire sul capitolo 2654 del bilancio di previsione 2026 (missione 07.01). In altre parole: l’ente copre i costi dell’impianto della manifestazione – logistica, allestimenti, comunicazione, service – e punta a costruire un appuntamento con una regia pubblica, capace di coordinare attori diversi e rendere “unitario” il racconto della città.

Il ticket per partecipare alle degustazioni viene fissato a 15 euro. I proventi, specifica la delibera, confluiranno nel capitolo di entrata 918 del bilancio 2026. Non solo: la vendita dovrà avvenire tramite affidamento a una ditta specializzata nella vendita online, scelta che indica la volontà di razionalizzare gli accessi e, al tempo stesso, misurare in modo preciso i flussi (numeri, fasce orarie, dinamica delle presenze). In un evento che vive di “capienza” e gestione dei percorsi, la biglietteria digitale può diventare un elemento di controllo e programmazione, oltre che di trasparenza.

C’è poi un tema che, in questi casi, non è mai secondario: il brand. Il Comune ricorda di aver depositato i marchi UE “La Vieste en rose” e “Vieste in Love”, sottolineando che si tratta di segni distintivi che garantiscono unicità e riconoscibilità delle iniziative. È una scelta che mette l’amministrazione in posizione di regia non solo economica, ma anche identitaria: la città “possiede” il nome e, di conseguenza, può governare l’uso del marchio, la qualità degli allestimenti, la comunicazione coordinata e la coerenza del format nel tempo.

Dal punto di vista della macchina comunale, la delibera distribuisce compiti: al Settore tecnico viene chiesto di prevedere la fornitura di energia elettrica per l’evento; al Settore tributi ed entrate patrimoniali viene demandato il rilascio delle eventuali autorizzazioni e l’esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale; alla Polizia locale spetta l’ordinanza per regolare il traffico nei giorni necessari allo svolgimento della manifestazione. È la fotografia di come, dietro l’“effetto wow” di una notte di degustazioni, ci sia una filiera amministrativa fatta di atti, permessi, logistica e regole per la convivenza tra residenti, attività e visitatori.

Resta da capire come verrà costruita la “programmazione” dell’evento: quali cantine saranno invitate, quale equilibrio si cercherà tra territorio pugliese e ospiti nazionali, e quanto spazio verrà dato alle realtà locali (ristoratori, associazioni culturali, operatori del centro storico). La delibera parla di “opportunità di visibilità” per realtà e associazioni del territorio e di “partecipazione attiva della popolazione”: parole che, nella pratica, si tradurranno in call, accordi, coordinamento e calendario.

Per Vieste, “en Rose” ha un valore strategico: collocato il 1° giugno, può funzionare da innesco della stagione estiva, allungando il periodo di permanenza e spingendo un turismo curioso, enogastronomico, spesso disposto a spendere. Ma proprio per questo, l’investimento pubblico da 120 mila euro sarà inevitabilmente misurato sui risultati: presenze, ricadute su strutture e ristorazione, percezione dell’evento e capacità di raccontarlo fuori dai confini locali. La scommessa è chiara: fare del rosato non soltanto un prodotto da degustare, ma un pretesto per mettere in scena la città e il suo centro storico, tra cultura, musica e sapori.

A cura di Michele Solatia.