RICCARDI TARI Manfredonia. “Bugie istituzionali sulla TARI: promesse, minacce, e poi il nulla assoluto”
All’epoca annunciava verifiche sugli aumenti delle bollette TARI e prometteva di aver “individuato responsabilità e responsabili che non resteranno senza conseguenze”
“Sono serviti diversi comunicati di propaganda istituzionale sui “presunti” contributi TARI Rifiuti per far tornare alla mente le dichiarazioni del Sindaco La Marca del 1 luglio 2025. All’epoca annunciava verifiche sugli aumenti delle bollette TARI e prometteva di aver “individuato responsabilità e responsabili che non resteranno senza conseguenze”.
Oggi, mentre ci avviciniamo alla nuova determinazione delle bollette TARI 2026, quella promessa appare per ciò che è stata: una bugia per spegnere le proteste, non per accendere la verità. Perché, nei fatti, non si vede alcun “responsabile”, nessuna conseguenza, nessun atto chiaro che chiuda davvero la vicenda. A meno che, naturalmente, il Sindaco non intendesse che le conseguenze sarebbero state… solo per i cittadini, costretti a pagare e basta.
Con lo stesso obiettivo, alla fine di quel video, aggiungeva: “stiamo individuando delle risorse per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà economiche… perché nessuno sia lasciato solo”.
Anche qui, però, la realtà ha presentato il conto: dopo ripetuti annunci, risulterebbe che siano stati comunicati alle famiglie gli importi dei contributi TARI riferiti agli anni 2023 e 2024. Bene. Peccato che, in nome della trasparenza continuamente sbandierata, sul portale non risultino pubblicati, nel rispetto della privacy, certo, ma comunque in forma compatibile con la legge, gli elenchi dei beneficiari e i relativi importi, né un quadro riepilogativo davvero comprensibile.
Ma soprattutto: l’ammontare complessivo di questi “contributi” sarebbe di circa 50.000 euro. Una cifra che, detta così, sembra persino dignitosa. Poi però la si confronta con i numeri veri: nel 2023 la TARI ha gravato sulla città per € 11.935.139,00, nel 2024 per € 12.080.017,00. In totale € 24.015.156,00 in due anni.
E allora quei 50 mila euro cosa rappresentano? Lo 0,21% del totale: meno di una mancia. Un’elemosina statistica. E viene pure difficile non notare il contrasto con le risorse che, nello stesso tempo, si trovano sempre per feste, sagre e presunti eventi culturali: quando c’è da fare scena, il portafoglio non trema mai; quando c’è da sostenere davvero chi è in difficoltà, improvvisamente “le risorse” diventano microscopiche.
𝐋𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐨 𝐩𝐨𝐢, 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐧𝐨 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢. 𝐄 𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢: 𝐥𝐞 𝐛𝐮𝐠𝐢𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐠𝐨𝐧𝐨 𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨, 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜’𝐞̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚. 𝐄 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐜’𝐞̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚. 𝐄 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢, 𝐩𝐮𝐫𝐭𝐫𝐨𝐩𝐩𝐨, 𝐬𝐞 𝐥𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐛𝐞𝐧𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨”.
Lo scrive sui social, Angelo Riccardi, già sindaco del Comune di Manfredonia.
E cosa dire dei soldi spesi per la sostituzione dei contenitori dei rifiuti, molti dei quali ancora idonei per la raccolta??.
Quando potremo avere la soddisfazione di una riduzione della tari???.
L’importante è non tirare TROPPO la corda.
Si potrebbe spezzare e la si prende nel c…,.o.