“Sono serviti diversi comunicati di propaganda istituzionale sui “presunti” contributi TARI Rifiuti per far tornare alla mente le dichiarazioni del Sindaco La Marca del 1 luglio 2025. All’epoca annunciava verifiche sugli aumenti delle bollette TARI e prometteva di aver “individuato responsabilità e responsabili che non resteranno senza conseguenze”.

Oggi, mentre ci avviciniamo alla nuova determinazione delle bollette TARI 2026, quella promessa appare per ciò che è stata: una bugia per spegnere le proteste, non per accendere la verità. Perché, nei fatti, non si vede alcun “responsabile”, nessuna conseguenza, nessun atto chiaro che chiuda davvero la vicenda. A meno che, naturalmente, il Sindaco non intendesse che le conseguenze sarebbero state… solo per i cittadini, costretti a pagare e basta.

Con lo stesso obiettivo, alla fine di quel video, aggiungeva: “stiamo individuando delle risorse per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà economiche… perché nessuno sia lasciato solo”.

Anche qui, però, la realtà ha presentato il conto: dopo ripetuti annunci, risulterebbe che siano stati comunicati alle famiglie gli importi dei contributi TARI riferiti agli anni 2023 e 2024. Bene. Peccato che, in nome della trasparenza continuamente sbandierata, sul portale non risultino pubblicati, nel rispetto della privacy, certo, ma comunque in forma compatibile con la legge, gli elenchi dei beneficiari e i relativi importi, né un quadro riepilogativo davvero comprensibile.

Ma soprattutto: l’ammontare complessivo di questi “contributi” sarebbe di circa 50.000 euro. Una cifra che, detta così, sembra persino dignitosa. Poi però la si confronta con i numeri veri: nel 2023 la TARI ha gravato sulla città per € 11.935.139,00, nel 2024 per € 12.080.017,00. In totale € 24.015.156,00 in due anni.

E allora quei 50 mila euro cosa rappresentano? Lo 0,21% del totale: meno di una mancia. Un’elemosina statistica. E viene pure difficile non notare il contrasto con le risorse che, nello stesso tempo, si trovano sempre per feste, sagre e presunti eventi culturali: quando c’è da fare scena, il portafoglio non trema mai; quando c’è da sostenere davvero chi è in difficoltà, improvvisamente “le risorse” diventano microscopiche.

𝐋𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐨 𝐩𝐨𝐢, 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐧𝐨 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢. 𝐄 𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢: 𝐥𝐞 𝐛𝐮𝐠𝐢𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐠𝐨𝐧𝐨 𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨, 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜’𝐞̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚. 𝐄 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐜’𝐞̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚. 𝐄 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢, 𝐩𝐮𝐫𝐭𝐫𝐨𝐩𝐩𝐨, 𝐬𝐞 𝐥𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐛𝐞𝐧𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨”.

Lo scrive sui social, Angelo Riccardi, già sindaco del Comune di Manfredonia.