Manfredonia, deceduto Michele "Lino" Scuro. "Amico sincero e uomo stimato, riposa in pace" funer24

Con la scomparsa di Michele “Lino” Scuro, venuto a mancare all’età di 69 anni all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, la comunità perde una persona stimata e benvoluta, ricordata da tutti per la sua disponibilità e il suo modo di fare garbato e corretto.

Lino Scuro ha sempre mantenuto rapporti sinceri e rispettosi con chiunque lo conoscesse, lasciando un ricordo fatto di semplicità, presenza discreta e umanità concreta. Un uomo che non amava apparire, ma che sapeva esserci.

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, le nuore, i nipoti, le sorelle, i cognati, le cognate e tutti i parenti.

Le esequie si svolgeranno mercoledì 4 febbraio alle ore 16.00, presso la Chiesa parrocchiale Sacra Famiglia. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio di Casa Sollievo della Sofferenza.

“Con questo scritto volevo rendere un ultimo saluto pubblico all’amico Lino Scuro, persona rispettata e sempre disponibile con tutti. Ciao Lino. Riposa in pace”, scrive Matteo a StatoQuotidiano.it.