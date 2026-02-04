Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

CONCORSO INPS // Concorsi INPS 2026: oltre 6.800 assunzioni per diplomati e laureati
4 Febbraio 2026 - ore  13:49

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, deceduto Michele “Lino” Scuro. “Amico sincero e uomo stimato, riposa in pace”

MICHELE SCURO Manfredonia, deceduto Michele “Lino” Scuro. “Amico sincero e uomo stimato, riposa in pace”

Ha sempre mantenuto rapporti sinceri e rispettosi con chiunque lo conoscesse, lasciando un ricordo fatto di semplicità, presenza discreta e umanità concreta

Manfredonia, deceduto Michele "Lino" Scuro. "Amico sincero e uomo stimato, riposa in pace"

Manfredonia, deceduto Michele "Lino" Scuro. "Amico sincero e uomo stimato, riposa in pace" funer24

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Con la scomparsa di Michele “Lino” Scuro, venuto a mancare all’età di 69 anni all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, la comunità perde una persona stimata e benvoluta, ricordata da tutti per la sua disponibilità e il suo modo di fare garbato e corretto.

Lino Scuro ha sempre mantenuto rapporti sinceri e rispettosi con chiunque lo conoscesse, lasciando un ricordo fatto di semplicità, presenza discreta e umanità concreta. Un uomo che non amava apparire, ma che sapeva esserci.

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, le nuore, i nipoti, le sorelle, i cognati, le cognate e tutti i parenti.

Le esequie si svolgeranno mercoledì 4 febbraio alle ore 16.00, presso la Chiesa parrocchiale Sacra Famiglia. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio di Casa Sollievo della Sofferenza.

“Con questo scritto volevo rendere un ultimo saluto pubblico all’amico Lino Scuro, persona rispettata e sempre disponibile con tutti. Ciao Lino. Riposa in pace”,  scrive Matteo a StatoQuotidiano.it.

1 commenti su "Manfredonia, deceduto Michele “Lino” Scuro. “Amico sincero e uomo stimato, riposa in pace”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO