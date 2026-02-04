Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

CONCORSO INPS // Concorsi INPS 2026: oltre 6.800 assunzioni per diplomati e laureati
4 Febbraio 2026 - ore  13:49

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Oltre 400 volumi donati alla biblioteca comunale da Vincenzo D’Onofrio

BIBLIOTECA COMUNALE MANFREDONIA Manfredonia. Oltre 400 volumi donati alla biblioteca comunale da Vincenzo D’Onofrio

All’interno della raccolta spicca un corpus consistente di pubblicazioni del Touring Club Italiano

Manfredonia. Oltre 400 volumi donati alla biblioteca comunale da Vincenzo D'Onofrio

Manfredonia. Oltre 400 volumi donati alla biblioteca comunale da Vincenzo D'Onofrio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

La Biblioteca comunale di Manfredonia accoglie una donazione di particolare rilievo grazie all’avvocato Vincenzo D’Onofrio, protagonista per decenni della vita culturale e turistica della città e dell’intera provincia di Foggia. Circa quattrocento tra libri, volumi, guide e monografie entrano a far parte del patrimonio pubblico, offrendo nuovi strumenti di studio e approfondimento a cittadini, studenti e studiosi.

All’interno della raccolta spicca un corpus consistente di pubblicazioni del Touring Club Italiano: sessanta volumi e sessantadue guide e monografie dedicate all’Italia, alle grandi città del mondo, ai paesaggi, all’arte, alla storia e ai patrimoni culturali. Testi pensati per leggere e interpretare i territori, frutto di una selezione costruita nel tempo.

La donazione riflette un percorso professionale e umano iniziato negli anni Sessanta. Laureato in Giurisprudenza, avvocato e docente in ambito giuridico ed economico, Vincenzo D’Onofrio ha operato a lungo nel settore turistico, dirigendo l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Manfredonia, reggendo quella di Vieste e guidando l’Azienda di Promozione Turistica della provincia di Foggia fino allo scioglimento degli enti pubblici del turismo nel 1998. Per oltre trent’anni è stato Console del Touring Club Italiano, seguendone l’evoluzione e accompagnando, con competenza e continuità, la crescita di una cultura del viaggio attenta ai luoghi e alle persone.

Il ruolo svolto da Vincenzo D’Onofrio nel territorio provinciale e a Manfredonia ha inciso in modo profondo sulla costruzione di una visione del turismo come strumento culturale, capace di integrare promozione, tutela del paesaggio e qualità dell’offerta. Attraverso progetti, pubblicazioni, attività di formazione e partecipazioni a fiere internazionali, ha contribuito a fornire al territorio linguaggi e strumenti per raccontarsi, spesso anticipando temi oggi centrali nel dibattito sul turismo sostenibile e identitario.

La decisione di donare questo patrimonio librario, maturata nel novembre, nasce dalla volontà di restituire alla città materiali accumulati e utilizzati in una vita di lavoro, affinché possano continuare a essere consultati, studiati e messi in relazione con nuove generazioni di lettori.

“Questo gesto va oltre la semplice donazione di libri perché affida alla città una parte significativa di un percorso professionale e culturale legato alla conoscenza dei territori. Desidero esprimere un ringraziamento personale e sentito a Vincenzo D’Onofrio per questa scelta generosa – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – Un ringraziamento che va anche alla sua famiglia, per aver condiviso e sostenuto questa decisione. Donare conoscenza significa affidare al futuro ciò che si è costruito con cura: Manfredonia saprà custodirlo e farlo crescere”.

I materiali saranno catalogati e progressivamente resi disponibili, rafforzando il ruolo della biblioteca come spazio pubblico di conoscenza e memoria attiva, capace di custodire e trasmettere esperienze che hanno segnato la storia culturale di Manfredonia e della provincia di Foggia.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO