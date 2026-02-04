Michele e Williams cuori d’oro: donano e installano gratuitamente fari per il “Tonino Parisi” - ph sanmarcoinlamis.eu

Quando la passione per il lavoro incontra l’amore per la propria comunità, il risultato è letteralmente abbagliante.

A volte i gol più belli non si segnano durante i novanta minuti di gioco, ma a riflettori spenti, o meglio, mentre si lavora per accenderli. È questa la storia di un gesto di grande generosità che ha visto protagonisti Michele Chiaramonte e Williams Ciavarella, titolari della “MW”, azienda leader nell’impiantistica elettrica generale.

I due imprenditori hanno deciso di scendere in campo – questa volta non con gli scarpini, ma con scale, cavi e strumenti del mestiere – per fare un regalo prezioso alla comunità sportiva: la fornitura e l’installazione, a titolo completamente gratuito, di un nuovo sistema di fari per il campo sportivo locale.

UN ASSIST VINCENTE PER LA COMUNITÀ | Il problema era noto da tempo: la scarsa visibilità, dovuta all’altezza e al fascio delle “vecchie” torri-luce, durante le sessioni di allenamento serali, rendeva difficile l’attività agonistica. Grazie all’intervento dei due professionisti, il campo ora brilla di nuova luce. Un intervento tecnico di alto livello che permetterà alle squadre di allenarsi al meglio, garantendo quella sicurezza e quella qualità visiva che mancavano. Non si tratta solo di lampadine o di cavi elettrici: è un investimento sul futuro dei giovani, sul valore dello sport come aggregazione e sul benessere di chi frequenta la struttura.

DAL CAMPO AL CANTIERE: IL RITORNO DEL CAPITANO | C’è un dettaglio che rende questa storia ancora più toccante e che profuma di amarcord e attaccamento alla maglia. Uno dei due imprenditori, Michele Chiaramonte, conosce ogni zolla (anche se ai suoi tempi il campo era ancora brecciato) di quel terreno di gioco meglio di chiunque altro. Ex calciatore e storico capitano della Virtus prima e della Polisportiva Sammarco poi, ha guidato per anni i suoi compagni in battaglia sportiva su quello stesso campo. Oggi, smessi i panni del giocatore, ha dimostrato che il senso di responsabilità di un capitano non svanisce mai. Se un tempo illuminava il gioco con i suoi passaggi (anche se in realtà era un roccioso difensore), oggi lo fa letteralmente, mettendo la sua professionalità al servizio dei colori che ha sempre amato.

UN IMPEGNO COSTANTE PER LA CITTÀ | Chi conosce i due soci sa bene che questo non è un caso isolato:

“Non è la prima volta che Michele e Williams si rendono protagonisti di gesti simili”, si vocifera con gratitudine in paese.

La donazione dei fari è infatti solo l’ultimo tassello di un mosaico di solidarietà che vede i due imprenditori costantemente attenti alle esigenze del territorio. Che si tratti di supporto logistico, sponsorizzazioni o interventi tecnici gratuiti, la loro presenza è una costante rassicurante per San Marco in Lamis.

In un’epoca in cui spesso prevale l’individualismo, la storia di Michele e Williams ci ricorda che l’impresa può e deve avere anche un’anima sociale. Hanno acceso le luci sul campo, ma soprattutto hanno acceso un esempio di cittadinanza attiva che merita il più sentito applauso di tutta San Marco.

Lo riporta www.sanmarcoinlamis.eu.