Milano Cortina 2026 non è soltanto sport: è una vetrina globale, un test organizzativo e un investimento enorme. E, come spesso accade quando l’evento è planetario, al centro della discussione finiscono anche i prezzi: quanto costa, oggi, assistere dal vivo alle gare olimpiche e alle cerimonie?

Secondo i dati più recenti, sulla piattaforma ufficiale sarebbero stati venduti circa 900 mila biglietti, a cui si aggiungono 300 mila ticket riservati agli sponsor tramite accordi di partnership, per un totale di 1,2 milioni. Eppure, a poche ore dall’inaugurazione, restano ancora posti invenduti, compresi quelli per lo stadio scelto per la cerimonia d’apertura.

Cerimonia d’apertura: a San Siro “forbice” ampia

Per la serata inaugurale a San Siro, il costo dei biglietti varia sensibilmente in base al settore: si parte da 260 euro e si arriva fino a 2.026 euro. Una forbice che alimenta inevitabilmente le critiche, soprattutto sui tagliandi più esclusivi.

Ancora più alti, però, risultano i prezzi della cerimonia di chiusura, che tocca il picco dell’intero listino: da 950 a 2.900 euro. Cifre che, in questo caso, rendono difficile sostenere l’idea di un evento “per tutti”, almeno per chi sogna il gran finale dal vivo.

Gare: dai posti economici alle finali “premium”

Se le cerimonie rappresentano il segmento più caro, il discorso cambia quando si entra nel cuore delle competizioni. Qui i prezzi diventano più articolati e, in diversi casi, decisamente più accessibili.

Da 30 euro per assistere alle fasi preliminari dell’hockey femminile , scegliendo i posti meno richiesti.

Fino a 1.400 euro per la partita dell’ hockey maschile che assegna la medaglia d’oro .

Il costo medio delle fasi finali, nelle varie discipline, si collocherebbe tra 150 e 300 euro, a seconda dell’evento e del turno.

In altre parole: l’accesso “low cost” esiste, ma non è uniforme e dipende fortemente dal calendario (preliminari o finali), dalla disciplina e dalla posizione in tribuna.

Le polemiche e la replica del ministro

Sulle critiche legate ai prezzi è intervenuto anche il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, invitando a guardare il listino nel suo complesso: «Si guarda spesso nella forbice il prezzo più alto e non quello più basso», sostenendo che l’esperienza olimpica, mediamente, costi “come una partita di calcio o poco più” e che l’impostazione dei Giochi debba restare aperta “a tutte le possibilità”.

L’alternativa: TV e streaming gratuiti

Per chi, invece, considera proibitivi alcuni eventi o non trova più disponibilità, resta la via più semplice: la copertura televisiva e in streaming. La Rai garantirà una programmazione ampia, con la possibilità di seguire molte gare gratuitamente, evitando il caro-biglietti e la corsa agli ultimi posti.

In sintesi: Milano Cortina 2026 propone davvero “prezzi per tutte le tasche”… ma non in ogni appuntamento. Le gare, soprattutto nelle fasi iniziali, possono essere abbordabili; le cerimonie e le finali più prestigiose, invece, entrano a pieno titolo nella categoria degli eventi premium. Fonte: Rainews.it.