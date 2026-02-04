Un altro tassello va al suo posto nella gara che dovrà portare all’affidamento in concessione della struttura destinata a diventare hub di scambio intermodale e dei servizi annessi a Monte Sant’Angelo. Con la determinazione n. 138 del 3 febbraio 2026, la Provincia di Foggia – tramite il Settore Appalti, SUA e Contratti – ha nominato la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche della procedura (CIG B9AD9FFDD0), gestita dalla Stazione Unica Appaltante provinciale su delega del Comune.

Il valore complessivo del contratto a base di gara è pari a 1.200.000 euro (IVA esclusa). L’aggiudicazione avverrà con procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con i parametri e i punteggi fissati nel disciplinare. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) indicato negli atti è l’architetto Giampiero Bisceglia, responsabile del III Settore Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo, che segue l’iter tecnico-amministrativo.

Il percorso amministrativo parte dall’adesione del Comune alla Stazione Unica Appaltante della Provincia: la scelta è stata formalizzata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 3 maggio 2024 e con la convenzione sottoscritta l’8 ottobre 2024. La gara è stata poi avviata con la determinazione a contrarre n. 1620 del 3 dicembre 2025 del Settore tecnico comunale. La Provincia ha approvato bando e disciplinare con la determinazione dirigenziale n. 2154 del 19 dicembre 2025, pubblicando gli atti sull’Albo pretorio e sulla piattaforma digitale di e-procurement interoperabile con la BDNCP, con numero progressivo G02571.

Un elemento che emerge dal fascicolo è la partecipazione: alla scadenza fissata per il 20 gennaio 2026 alle ore 12 risulta pervenuta una sola offerta. Il seggio di gara è stato nominato il 21 gennaio 2026 e, nella prima seduta pubblica con accesso da remoto, ha verificato la documentazione amministrativa, ammettendo l’unico operatore economico alle fasi successive. A questo punto, come previsto dall’articolo 93 del Codice dei contratti e dal regolamento provinciale, la procedura entra nel vivo: non più soltanto controlli formali, ma valutazione di merito su qualità del progetto gestionale e convenienza economica.

La commissione nominata dalla Provincia sarà presieduta da Vincenzo Spadavecchio, funzionario della Polizia Locale del Comune di Foggia, individuato dal dirigente del Settore Appalti provinciale, l’ingegnere Antonello De Stasio. I componenti saranno invece Michele Ferri, istruttore tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo, e Daniele Zicca, istruttore amministrativo della Provincia di Foggia, entrambi indicati dal responsabile del Settore tecnico dell’ente delegante. Segretario verbalizzante è stato designato Nicola Di Stasio, istruttore amministrativo del Settore Appalti, SUA e Contratti della Provincia.

Nel provvedimento si dà conto anche dei compensi, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione del Presidente della Provincia n. 44 del 4 marzo 2025: per il presidente è previsto un corrispettivo di 3.150 euro (oltre IVA e cassa, se dovuti), posto a carico dell’ente aderente; nessun compenso, invece, per i due componenti interni. La determinazione precisa inoltre che l’atto non comporta impegno di spesa per la Provincia e dispone la comunicazione della nomina al RUP e ai membri della commissione, oltre agli adempimenti di pubblicazione in materia di trasparenza.

Per Monte Sant’Angelo l’hub di scambio intermodale non è un tema astratto: significa organizzare in modo più efficiente i punti di arrivo e partenza, migliorare l’accessibilità, rendere più semplice la mobilità quotidiana di residenti e pendolari e, allo stesso tempo, gestire con standard adeguati i flussi legati al turismo. La concessione, in questa prospettiva, è un passaggio cruciale perché determina non solo “chi” gestirà la struttura, ma con quali servizi, modalità operative e livelli di qualità.

