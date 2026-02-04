Edizione n° 5967

ADRIANA LAFAENZA // Stornara, Adriana Lafaenza in giunta: “Impegno, welfare e attenzione ai più fragili”
4 Febbraio 2026 - ore  22:02

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Home // Capitanata // Provincia di Foggia, concorso per operai: scorre la graduatoria, al via 15 nuove assunzioni

Provincia di Foggia, concorso per operai: scorre la graduatoria, al via 15 nuove assunzioni

I quindici operai che verranno assunti sono stati individuati seguendo rigorosamente l’ordine della graduatoria vigente e saranno chiamati a svolgere mansioni fondamentali per il funzionamento dell’ente, in particolare nei settori della manutenzione stradale, del patrimonio pubblico e della sicurezza delle infrastrutture provinciali. Un apporto che si tradurrà in benefici diretti per il territorio, soprattutto in termini di manutenzione delle strade e tempestività degli interventi.

Il sindaco di Vieste e PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, Giuseppe Nobiletti

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Capitanata // Gargano //

Quindici nuove assunzioni a tempo indeterminato nella Provincia di Foggia. È questo l’effetto concreto dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per operai specializzati, approvato con apposita determinazione dirigenziale, che consente all’Ente di rafforzare il proprio organico e garantire continuità operativa in settori strategici.

La decisione arriva in un momento delicato per l’amministrazione provinciale, alle prese da anni con una cronica carenza di personale, aggravata dai pensionamenti e dai vincoli assunzionali imposti nel tempo agli enti intermedi. Lo scorrimento della graduatoria rappresenta dunque una soluzione rapida ed efficace, che consente di evitare nuovi bandi e di attingere a una selezione già espletata, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e merito.

I quindici operai che verranno assunti sono stati individuati seguendo rigorosamente l’ordine della graduatoria vigente e saranno chiamati a svolgere mansioni fondamentali per il funzionamento dell’ente, in particolare nei settori della manutenzione stradale, del patrimonio pubblico e della sicurezza delle infrastrutture provinciali. Un apporto che si tradurrà in benefici diretti per il territorio, soprattutto in termini di manutenzione delle strade e tempestività degli interventi.

e tiene conto della compatibilità finanziaria dell'operazione. Le assunzioni, infatti, risultano coerenti con i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e con il bilancio dell'amministrazione provinciale, senza generare squilibri contabili.

Non è un dettaglio secondario: negli ultimi anni molte amministrazioni locali hanno dovuto rinunciare a nuove assunzioni proprio per l’impossibilità di sostenere i costi, mentre in questo caso la Provincia di Foggia è riuscita a coniugare esigenze operative e sostenibilità economica.

L’atto dirigenziale prevede ora l’avvio delle procedure consequenziali: dalla comunicazione ai candidati utilmente collocati in graduatoria, alla verifica dei requisiti, fino alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro. I nuovi assunti entreranno in servizio progressivamente, andando a colmare vuoti che in alcuni settori si trascinano da tempo.

Per i lavoratori coinvolti si tratta di una opportunità occupazionale stabile, in un territorio che continua a fare i conti con tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale. Per l’Ente, invece, è un passo concreto verso il rafforzamento della propria struttura e il miglioramento dei servizi resi ai cittadini.

Una scelta che, al di là degli aspetti tecnici, assume anche un valore politico-amministrativo: investire sul personale significa investire sulla capacità della Provincia di Foggia di svolgere il proprio ruolo al servizio delle comunità locali, dopo anni di difficoltà e ridimensionamenti.

LASCIA UN COMMENTO