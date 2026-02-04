Rifiuti a Manfredonia, Ugo Galli attacca: “Isole ecologiche inefficienti e cittadini penalizzati”

MANFREDONIA (FG) – Si accende il confronto politico e cittadino sulla gestione del servizio di raccolta rifiuti nei comparti CA. A sollevare la questione è il consigliere comunale Ugo Galli, che denuncia le difficoltà segnalate da numerosi residenti nell’utilizzo delle isole ecologiche informatizzate presenti sul territorio.

Secondo quanto riportato, i cittadini lamenterebbero da tempo problematiche legate soprattutto agli orari di conferimento, ritenuti insufficienti rispetto alle esigenze quotidiane dell’utenza. Le segnalazioni sarebbero state inoltrate agli uffici competenti, ma – stando alle dichiarazioni del consigliere – le criticità continuerebbero a persistere.

Tra i disagi evidenziati figurano i tempi ridotti di apertura dei portelli delle isole ecologiche, che costringerebbero gli utenti a conferimenti rapidi e poco agevoli. Ulteriore elemento di criticità riguarderebbe la capienza dei contenitori, giudicata limitata e, in alcuni casi, causa del riempimento anticipato dei cassoni con conseguente abbandono dei rifiuti nelle aree circostanti.

Nel mirino anche la collocazione di alcune postazioni, considerate troppo distanti dalle abitazioni e fonte di disagi, soprattutto per anziani e persone con difficoltà motorie. Tra le proposte avanzate vi è l’estensione dell’abilitazione dei badge a tutte le isole ecologiche cittadine, con l’obiettivo di ridurre code e spostamenti non necessari.

Il consigliere Galli ha inoltre sollecitato un intervento dell’Amministrazione comunale per migliorare l’organizzazione del servizio, chiedendo una revisione delle modalità operative e un potenziamento degli interventi di svuotamento dei contenitori.

Sulla vicenda si attende ora un eventuale riscontro da parte dell’Amministrazione, mentre il tema della gestione dei rifiuti continua a rappresentare una delle principali questioni al centro del dibattito cittadino.