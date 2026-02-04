VIESTE – La gestione dei rifiuti è uno dei capitoli più pesanti e sensibili per un Comune turistico: incide sulla TARI, sul decoro urbano e sulla qualità percepita dai visitatori. Con determinazione del Settore Ambiente n.28 del 28 gennaio 2026 (registro generale 222) il Comune di Vieste ha preso atto del rinnovo contrattuale del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati, dei servizi di igiene urbana e accessori, confermando come affidataria la società Impregico S.r.l. (sede operativa in Taranto).

Il passaggio nasce da una storia recente: con determina del 30 novembre 2022 il servizio era stato aggiudicato a Impregico; il contratto d’appalto n.72/2023 è stato poi sottoscritto il 30 novembre 2023, con durata di due anni, decorrenza 1° gennaio 2024 e scadenza 31 dicembre 2025. Un contratto che, come spesso accade nelle “gare ponte”, prevedeva già la possibilità di rinnovo per un periodo equivalente, considerato nella valutazione dei costi complessivi. Non una proroga “di necessità”, quindi, ma l’attivazione di una clausola prevista dagli atti.

A fine 2025 la Giunta comunale, con delibera n.337 del 31 dicembre 2025, ha stabilito di procedere al rinnovo per altri due anni con decorrenza 1° gennaio 2026. La determinazione del 28 gennaio 2026 traduce l’indirizzo politico in atti contabili: presa d’atto, impegno di spesa e definizione del quadro economico. Ed è qui che emergono i numeri che contano.

Secondo il prospetto, l’importo del servizio a base d’asta (al netto dei costi della sicurezza) è pari a 7.926.818,89 euro; i costi della sicurezza ammontano a 93.143,20 euro. Il totale a base d’asta raggiunge così 8.019.962,09 euro. A questa cifra si aggiungono somme a disposizione dell’amministrazione: l’IVA quantificata in 801.996,21 euro; 63.000 euro per revisione contrattuale; 40.000 euro per premialità legate alla raccolta differenziata; ulteriori voci come incentivi tecnici e spese accessorie. È una dimensione economica che, per definizione, mette la gestione rifiuti tra i “giganti” del bilancio comunale.

Il rinnovo non è solo un fatto contabile, ma una scelta di continuità gestionale. In una città che d’estate moltiplica le presenze, mantenere stabile il servizio può significare evitare transizioni rischiose: nuovi operatori, nuovi mezzi, nuove turnazioni, tempi di rodaggio. Ma la continuità porta con sé anche l’esigenza di controllare meglio le performance: percentuali di differenziata, puntualità della raccolta, pulizia delle strade, risposta alle segnalazioni, gestione dei picchi nei weekend. Il capitolato richiamato nella determina contiene strumenti per premiare obiettivi e gestire revisioni, ma la loro efficacia dipende dalla capacità del Comune di monitorare e far rispettare le condizioni.

È proprio su questi indicatori che si misurerà il biennio 2026-2027. La premialità è legata a una percentuale dei corrispettivi incassati per la cessione dei rifiuti da imballaggio ai consorzi aderenti a CONAI: un meccanismo che, in teoria, spinge l’operatore a fare bene, perché una differenziata più efficace può generare ritorni economici. Ma perché funzioni servono controlli, rendicontazioni e dati pubblici, altrimenti resta un meccanismo scritto e poco percepito.

Nel frattempo, per i cittadini la questione resta una: quanto incide tutto questo sulle bollette? La determina non entra nella discussione TARI, ma i numeri del servizio sono una componente fondamentale del piano finanziario rifiuti. In un momento in cui famiglie e attività chiedono contenimento dei costi, l’amministrazione dovrà accompagnare il rinnovo con trasparenza e risultati: più pulizia e più differenziata, a fronte di un esborso milionario.

A cura di Michele Solatia.