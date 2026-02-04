BARI – Avviare interventi mirati di rigenerazione urbana e sociale per alleviare le condizioni di disagio che caratterizzano alcune aree periferiche della Puglia, con particolare attenzione ai quartieri più fragili della provincia di Foggia. È questo l’obiettivo emerso dalla riunione dell’Osservatorio regionale sulle periferie, svoltasi oggi nella sede della Prefettura di Bari alla presenza di tutti i prefetti pugliesi e dell’assessore regionale all’Urbanistica, Marina Leuzzi.

Nel corso dell’incontro è stata presentata una prima mappatura delle aree considerate “meritevoli di particolare attenzione”. In Capitanata, i quartieri individuati sono il C.E.P. e Candelaro a Foggia, San Samuele, Torricelli e Santa Barbara a Cerignola, San Bernardino, Luisa Fantasia e il comprensorio di edilizia popolare del lotto 600 a San Severo, oltre al quartiere Unrra Casas di Trinitapoli.

L’Osservatorio regionale ha il compito di supportare l’analogo organismo nazionale istituito presso il Ministero dell’Interno, garantendo un presidio permanente sul territorio e assicurando il collegamento operativo tra istituzioni centrali e realtà locali.

L’attività sarà articolata in tre fasi: raccolta e analisi dei dati utili a definire gli indicatori di disagio sociale, economico, urbano e ambientale; progettazione e programmazione degli interventi; attuazione delle azioni previste.

«Una linea di intervento – spiega la Prefettura di Bari in una nota – dovrà riguardare la rigenerazione fisica delle infrastrutture pubbliche e dell’edilizia popolare. Parallelamente, sarà necessario puntare sulla rigenerazione sociale, economica e culturale dei quartieri». Centrale, in questo percorso, il ruolo della formazione scolastica e professionale, considerata uno strumento fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inserimento lavorativo, insieme alle azioni di prevenzione della criminalità.

«Il grande sforzo che ci viene richiesto – ha sottolineato il prefetto di Bari, Francesco Russo – è fare squadra tra le istituzioni, mettendo in comune competenze e responsabilità per migliorare concretamente le condizioni di vita delle periferie, che sono parte integrante e fondamentale delle nostre città».