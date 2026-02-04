Si chiude ufficialmente un capitolo amministrativo che riguarda un servizio sensibile: la gestione del Centro Sociale Polivalente per diversamente abili “Il Sorriso” di San Severo. Con la Determinazione n. 195 del 3 febbraio 2026, l’Area II “Servizi sociali e alla persona” ha autorizzato lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla Cooperativa Sociale “San Bernardo”, dopo la conclusione del contratto e l’attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Il provvedimento ricostruisce l’iter: la gara era stata avviata con atti approvati nel marzo 2022 e l’aggiudicazione proposta dalla commissione (verbale n. 4 del 10 giugno 2022) era andata alla cooperativa “San Bernardo”, con un ribasso del 3,50% sull’importo a base d’asta. Il servizio, come indicato nella determina, è poi partito il 1° luglio 2022.

Negli anni successivi, l’amministrazione ha gestito anche la coda del contratto: la determina ricorda infatti che con un atto del 30 giugno 2025 la gestione era stata prorogata fino al 31 luglio 2025, in attesa dell’istruttoria della nuova gara. È il punto che chiarisce il “perché” della tempistica: l’ente ha voluto garantire continuità operativa, evitando interruzioni di un servizio destinato a persone fragili.

Il nodo centrale è la cauzione: la cooperativa, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, aveva costituito la polizza fideiussoria n. 1896275 del 3 agosto 2022, rilasciata da Elba – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. La richiesta di svincolo è arrivata il 21 gennaio 2026 (acquisita al protocollo comunale), e da lì è partita la verifica interna.

Secondo quanto riportato nell’atto, l’amministrazione certifica che il servizio è stato “regolarmente effettuato” dal 1° luglio 2022 e che il contratto è cessato il 31 luglio 2025; sul piano economico, viene indicato un importo complessivo fatturato e liquidato pari a 745.647,31 euro Iva compresa (710.140,29 euro Iva esclusa). La determina richiama inoltre l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal DEC (protocollo n. 5810 del 30 gennaio 2026) e prende atto dell’assenza di motivi ostativi allo svincolo.

Da qui la decisione: l’ente autorizza lo svincolo della polizza a favore della Cooperativa Sociale “San Bernardo”, specificando il collegamento con la gestione del Centro “Il Sorriso” (CIG 91576213EA) e formalizzando anche gli adempimenti successivi (trasmissione del provvedimento, pubblicazione e trasparenza).

In controluce, il provvedimento racconta la fase conclusiva di un rapporto contrattuale pubblico: prima la verifica del “fatto” (servizio svolto), poi la certificazione amministrativa (attestazione DEC), infine lo sblocco delle garanzie. È il passaggio che, in termini pratici, libera la cooperativa da un vincolo finanziario e chiude formalmente la partita per il Comune. Non è un dettaglio tecnico: nel sistema degli appalti, la cauzione definitiva è lo strumento con cui la stazione appaltante tutela l’ente e, allo stesso tempo, rende più “esigibile” l’impegno dell’affidatario. Quando lo svincolo arriva, significa che l’amministrazione – carte alla mano – considera esaurite le obbligazioni principali.

Il contesto non è secondario. La determina ricorda che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, vale il regime di esercizio provvisorio e richiama il differimento del termine al 28 febbraio 2026 disposto dal Ministero dell’Interno. È un inciso che colloca l’atto dentro la cornice contabile del momento, ma che non cambia la sostanza: lo svincolo non comporta nuovi impegni di spesa.

A cura di Giovanna Tambo.