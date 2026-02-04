Edizione n° 5966

BALLON D'ESSAI

EMOJI CLAN // LA MAFIA È UNA MONTAGNA DI EMOJI: a San Marco in Lamis il libro che svela il nuovo volto social dei clan
3 Febbraio 2026 - ore  20:40

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo, svincolo cauzione definitiva per il Centro “Il Sorriso”: chiuso (e certificato) il triennio di gestione

SAN SEVERO San Severo, svincolo cauzione definitiva per il Centro “Il Sorriso”: chiuso (e certificato) il triennio di gestione

L’Area II “Servizi sociali e alla persona” ha autorizzato lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla Cooperativa Sociale “San Bernardo”

San Severo, svincolo cauzione definitiva per il Centro “Il Sorriso”: chiuso (e certificato) il triennio di gestione

Centro Sociale Polivalente per diversamente abili “Il Sorriso” di San Severo - Fonte Immagine: sanseverocitta.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Politica // San Severo //

Si chiude ufficialmente un capitolo amministrativo che riguarda un servizio sensibile: la gestione del Centro Sociale Polivalente per diversamente abili “Il Sorriso” di San Severo. Con la Determinazione n. 195 del 3 febbraio 2026, l’Area II “Servizi sociali e alla persona” ha autorizzato lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla Cooperativa Sociale “San Bernardo”, dopo la conclusione del contratto e l’attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Il provvedimento ricostruisce l’iter: la gara era stata avviata con atti approvati nel marzo 2022 e l’aggiudicazione proposta dalla commissione (verbale n. 4 del 10 giugno 2022) era andata alla cooperativa “San Bernardo”, con un ribasso del 3,50% sull’importo a base d’asta. Il servizio, come indicato nella determina, è poi partito il 1° luglio 2022.

Negli anni successivi, l’amministrazione ha gestito anche la coda del contratto: la determina ricorda infatti che con un atto del 30 giugno 2025 la gestione era stata prorogata fino al 31 luglio 2025, in attesa dell’istruttoria della nuova gara. È il punto che chiarisce il “perché” della tempistica: l’ente ha voluto garantire continuità operativa, evitando interruzioni di un servizio destinato a persone fragili.

Il nodo centrale è la cauzione: la cooperativa, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, aveva costituito la polizza fideiussoria n. 1896275 del 3 agosto 2022, rilasciata da Elba – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. La richiesta di svincolo è arrivata il 21 gennaio 2026 (acquisita al protocollo comunale), e da lì è partita la verifica interna.

Secondo quanto riportato nell’atto, l’amministrazione certifica che il servizio è stato “regolarmente effettuato” dal 1° luglio 2022 e che il contratto è cessato il 31 luglio 2025; sul piano economico, viene indicato un importo complessivo fatturato e liquidato pari a 745.647,31 euro Iva compresa (710.140,29 euro Iva esclusa). La determina richiama inoltre l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal DEC (protocollo n. 5810 del 30 gennaio 2026) e prende atto dell’assenza di motivi ostativi allo svincolo.

Da qui la decisione: l’ente autorizza lo svincolo della polizza a favore della Cooperativa Sociale “San Bernardo”, specificando il collegamento con la gestione del Centro “Il Sorriso” (CIG 91576213EA) e formalizzando anche gli adempimenti successivi (trasmissione del provvedimento, pubblicazione e trasparenza).

In controluce, il provvedimento racconta la fase conclusiva di un rapporto contrattuale pubblico: prima la verifica del “fatto” (servizio svolto), poi la certificazione amministrativa (attestazione DEC), infine lo sblocco delle garanzie. È il passaggio che, in termini pratici, libera la cooperativa da un vincolo finanziario e chiude formalmente la partita per il Comune. Non è un dettaglio tecnico: nel sistema degli appalti, la cauzione definitiva è lo strumento con cui la stazione appaltante tutela l’ente e, allo stesso tempo, rende più “esigibile” l’impegno dell’affidatario. Quando lo svincolo arriva, significa che l’amministrazione – carte alla mano – considera esaurite le obbligazioni principali.

Il contesto non è secondario. La determina ricorda che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, vale il regime di esercizio provvisorio e richiama il differimento del termine al 28 febbraio 2026 disposto dal Ministero dell’Interno. È un inciso che colloca l’atto dentro la cornice contabile del momento, ma che non cambia la sostanza: lo svincolo non comporta nuovi impegni di spesa.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO