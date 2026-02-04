Sarnese: possibile l'arrivo dell'ex Manfredonia Livio Scuotto

La Sarnese è al centro di un importante cambiamento dirigenziale. Il direttore sportivo Nicola Dionisio è infatti vicino all’addio, aprendo la strada a possibili novità nel ruolo chiave della società. Tra i candidati per sostituirlo spicca Livio Scuotto, ex direttore sportivo del Manfredonia, pronto a portare la sua esperienza nella gestione tecnica e sportiva della squadra.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.