Home // Manfredonia // Sarnese: possibile l’arrivo dell’ex Manfredonia Livio Scuotto

LIVIO SCUOTTO Sarnese: possibile l’arrivo dell’ex Manfredonia Livio Scuotto

Il direttore sportivo Nicola Dionisio è infatti vicino all’addio, aprendo la strada a possibili novità nel ruolo chiave della società

Sarnese: possibile l'arrivo dell'ex Manfredonia Livio Scuotto

Livio Scuotto - ph seried24.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Manfredonia // Sport //

La Sarnese è al centro di un importante cambiamento dirigenziale. Il direttore sportivo Nicola Dionisio è infatti vicino all’addio, aprendo la strada a possibili novità nel ruolo chiave della società. Tra i candidati per sostituirlo spicca Livio Scuotto, ex direttore sportivo del Manfredonia, pronto a portare la sua esperienza nella gestione tecnica e sportiva della squadra.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

