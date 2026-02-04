SAN GIOVANNI ROTONDO – Casa Sollievo della Sofferenza mette in guardia cittadini e pazienti contro post falsi che pubblicizzano presunte cure miracolose per il diabete, diffusi sui social network utilizzando indebitamente il nome e l’immagine dell’ospedale.

A segnalare i messaggi ingannevoli è lo stesso Irccs di San Giovanni Rotondo, che attraverso il proprio portale ufficiale invita a diffidare da annunci “miracolosi” e non verificati. I post, che non compaiono nella cronologia delle pagine che li avrebbero pubblicati ma risultano ancora in circolazione online, riportano affermazioni false come: “Casa Sollievo della Sofferenza libererà l’Italia dal diabete entro il 2026 in soli 30 giorni” oppure “gli endocrinologi dell’Opera Padre Pio hanno presentato un protocollo innovativo per la cura del diabete”.

Secondo quanto chiarito dall’ospedale, i contenuti fraudolenti sono accompagnati da immagini prelevate dal sito ufficiale e, una volta cliccati, reindirizzano a piattaforme di e-commerce per la vendita di prodotti, del tutto estranei all’attività sanitaria dell’istituto.

«Casa Sollievo della Sofferenza – si legge nella nota – è totalmente estranea alla pubblicazione e alla diffusione di tali contenuti, così come alla produzione e distribuzione dei prodotti promossi». L’ospedale ribadisce inoltre che non esistono cure miracolose e invita i cittadini a verificare sempre l’autenticità delle informazioni, affidandosi esclusivamente al proprio medico curante o allo specialista di riferimento per la gestione del diabete e di qualsiasi altra patologia.

L’Irccs annuncia infine l’intenzione di adire alle vie legali contro chiunque stia utilizzando indebitamente il nome dell’ospedale per fini commerciali o fraudolenti e invita gli utenti a segnalare i post sospetti alle autorità competenti.

Lo riporta l’Ansa Puglia.