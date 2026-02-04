Edizione n° 5967

ADRIANA LAFAENZA // Stornara, Adriana Lafaenza in giunta: “Impegno, welfare e attenzione ai più fragili”
4 Febbraio 2026 - ore  22:02

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Home // Cronaca // "Sono falsi i post su cure miracolose contro il diabete". Allarme Casa Sollievo

"CURE MIRACOLOSE" “Sono falsi i post su cure miracolose contro il diabete”. Allarme Casa Sollievo

Casa Sollievo della Sofferenza mette in guardia cittadini e pazienti contro post falsi che pubblicizzano presunte cure miracolose

Disagi alle linee telefoniche dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a causa di lavori stradali

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA ph operapadrepio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Cronaca // Gargano //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Casa Sollievo della Sofferenza mette in guardia cittadini e pazienti contro post falsi che pubblicizzano presunte cure miracolose per il diabete, diffusi sui social network utilizzando indebitamente il nome e l’immagine dell’ospedale.

A segnalare i messaggi ingannevoli è lo stesso Irccs di San Giovanni Rotondo, che attraverso il proprio portale ufficiale invita a diffidare da annunci “miracolosi” e non verificati. I post, che non compaiono nella cronologia delle pagine che li avrebbero pubblicati ma risultano ancora in circolazione online, riportano affermazioni false come: “Casa Sollievo della Sofferenza libererà l’Italia dal diabete entro il 2026 in soli 30 giorni” oppure “gli endocrinologi dell’Opera Padre Pio hanno presentato un protocollo innovativo per la cura del diabete”.

Secondo quanto chiarito dall’ospedale, i contenuti fraudolenti sono accompagnati da immagini prelevate dal sito ufficiale e, una volta cliccati, reindirizzano a piattaforme di e-commerce per la vendita di prodotti, del tutto estranei all’attività sanitaria dell’istituto.

«Casa Sollievo della Sofferenza – si legge nella nota – è totalmente estranea alla pubblicazione e alla diffusione di tali contenuti, così come alla produzione e distribuzione dei prodotti promossi». L’ospedale ribadisce inoltre che non esistono cure miracolose e invita i cittadini a verificare sempre l’autenticità delle informazioni, affidandosi esclusivamente al proprio medico curante o allo specialista di riferimento per la gestione del diabete e di qualsiasi altra patologia.

L’Irccs annuncia infine l’intenzione di adire alle vie legali contro chiunque stia utilizzando indebitamente il nome dell’ospedale per fini commerciali o fraudolenti e invita gli utenti a segnalare i post sospetti alle autorità competenti.

Lo riporta l’Ansa Puglia.

