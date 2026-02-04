Edizione n° 5967

BALLON D'ESSAI

ADRIANA LAFAENZA // Stornara, Adriana Lafaenza in giunta: “Impegno, welfare e attenzione ai più fragili”
4 Febbraio 2026 - ore  22:02

CALEMBOUR

BIOGAS GARGANO // Biogas nel Parco del Gargano: via libera allo “screening” VIncA per un impianto da 50 kW a Manfredonia
4 Febbraio 2026 - ore  09:39

Home // 5 Reali Siti // Stornara, Adriana Lafaenza in giunta: "Impegno, welfare e attenzione ai più fragili"

ADRIANA LAFAENZA Stornara, Adriana Lafaenza in giunta: “Impegno, welfare e attenzione ai più fragili”

Dai servizi sociali allo sport: la neo assessora traccia la sua linea amministrativa

Stornara, Adriana Lafaenza in giunta: “Impegno, welfare e attenzione ai più fragili”

Stornara, Adriana Lafaenza in giunta: “Impegno, welfare e attenzione ai più fragili”

AUTORE:
Daniela Iannuzzi
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

Statoquotidiano.it, 05 febbraio 2026. Stornara – Obiettivo fare bene e con determinazione: è la linea assunta da Adriana Lafaenza, da circa 10 giorni assessore al Comune di Stornara con deleghe al Welfare, Servizi Sociali e Famiglia, Sanità, Qualità della Vita, Associazionismo e Volontariato, Politiche per la promozione del territorio, Personale e Sport.

Mamma, giovane casalinga, nuova alla politica e di orientamento civico, la neoassessora è approdata nella giunta dell’Amministrazione Nigro con tanto entusiasmo e tante idee da realizzare: “Per me” dice lei stessa a Statoquotidiano “l’incarico assunto rappresenta una sfida che accolgo con l’intenzione di fare bene. Il supporto e lo spirito di collaborazione che sto ricevendo dal sindaco e dagli altri amministratori infondono in me ulteriore fiducia, rafforzando la mia determinazione a impegnarmi nell’interesse della comunità di Stornara”.

Da quali iniziative intende partire la Lafaenza? “Innanzitutto” sono le sue parole “mi piacerebbe favorire il definirsi di una vera e propria rete tra il Comune, i servizi sanitari e le associazioni presenti nel nostro territorio, che ritengo rappresentino una risorsa fondamentale per Stornara, visto che già da anni realizzano progetti e iniziative di grande rilievo, come il taxi sociale, progetto già molto attivo, e lo Stramurales”.

Attenzione puntata anche su un altro ambito da parte della Lafaenza: i soggetti fragili. A tal proposito dichiara la stessa: “Vorrei garantire risposte concrete nei confronti della richiesta di servizi e di assistenza che viene da anziani, malati e bambini. Punto inoltre a risolvere il problema della carenza di medici di base che purtroppo caratterizza da tempo la nostra comunità”.

Focus “Punti Cardinali” è un altro centro di interesse della Lafaenza: si tratta dell’avviso pubblico della Regione Puglia al quale ha aderito il Comune di Stornara per il potenziamento del raccordo con gli operatori del mercato del lavoro ai fini dell’orientamento delle giovani generazioni. “A tale progetto l’amministrazione Nigro” riferisce la Lafaenza “sta già lavorando ed io vi darò il mio contributo fattivo”.

L’interesse e l’impegno della neoassessora saranno inoltre puntati anche nei confronti dell’universo femminile di Stornara: “Sono particolarmente sensibile alle difficoltà che ancora oggi vivono le donne. Io stessa ho subito” racconta a Statoquotidiano la Lafaenza “e posso capire cosa si provi. Sono quindi contenta di rilevare che il mio incarico è nato dall’intenzione dell’amministrazione Nigro di dare il giusto spazio alle quote rosa, a tutela della presenza femminile nei luoghi della politica. Inoltre voglio sottolineare che, a difesa delle fragilità femminili, stiamo vagliando progetti che intendiamo porre in essere”.

Non mancherà uno sguardo rivolto allo sport, assicura la neoassessora: “Già come mamma avevo particolarmente apprezzato gli esiti della Giornata dello sport organizzata a Stornara. Il mio impegno, quindi, come assessore sarà rivolto anche alla valorizzazione di questa importante attività per adulti e bambini nel nostro territorio”.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

