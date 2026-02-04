Il Test di Medicina 2026-27 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore regola l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico e Odontoiatria e Protesi dentaria. Si tratta di un concorso pubblico a numero chiuso, disciplinato da un apposito bando ufficiale che definisce modalità, tempistiche e criteri di selezione.

Posti disponibili per l’anno accademico 2026-2027

Per il prossimo anno accademico l’Università Cattolica mette a disposizione complessivamente 610 posti, così suddivisi:

480 posti per Medicina e Chirurgia

90 posti per Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico

40 posti per Odontoiatria e Protesi dentaria

Il numero dei posti potrà comunque subire variazioni in base a eventuali decisioni ministeriali.

Possono partecipare al concorso tutti i candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università. È ammessa anche la partecipazione degli studenti dell’ultimo anno delle superiori e dei candidati con titolo di studio estero, secondo quanto previsto dal bando.

Date del test e modalità di svolgimento

Il test di ammissione alla Cattolica si svolge in due turni distinti:

Primo turno: 27 e 28 febbraio 2026

Secondo turno: 17 e 18 aprile 2026

In base al periodo di iscrizione, i candidati potranno sostenere una sola prova oppure entrambe. In caso di doppia partecipazione, ai fini della graduatoria verrà considerato il punteggio migliore.

Come iscriversi al concorso

L’iscrizione avviene esclusivamente online tramite il portale ufficiale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La procedura prevede:

registrazione dell’account personale scelta del corso di laurea prenotazione della sessione d’esame, fino a esaurimento posti

La quota di partecipazione è pari a 250 euro, non rimborsabile. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 minuti dalla prenotazione, pena l’annullamento automatico dell’iscrizione alla sessione selezionata.

Scadenze per l’iscrizione

Dal 28 gennaio 2026 (ore 10:00) al 17 febbraio 2026 (ore 23:59): possibilità di partecipare a entrambi i turni

Dal 2 al 31 marzo 2026: possibilità di partecipare solo al secondo turno

Com’è strutturata la prova

Il test di Medicina della Cattolica consiste in una prova scritta di 65 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 65 minuti. Ogni domanda presenta cinque opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

La suddivisione delle domande è la seguente:

15 quesiti di ragionamento logico

45 quesiti di cultura scientifica (biologia, chimica, fisica e matematica)

5 quesiti di cultura etico-religiosa

Il punteggio massimo ottenibile è di 65 punti.

Ogni risposta corretta vale 1 punto, ogni risposta errata comporta una penalizzazione di -0,25 punti, mentre le risposte non date non incidono sul punteggio finale.

Dove consultare il bando

Per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti, le modalità di svolgimento della prova e le regole della graduatoria, è fondamentale consultare il bando ufficiale di ammissione, disponibile sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

