Home // Santa Maradona Football Club // Triestina, indagate 15 persone: perquisizioni tra Trieste, Venezia e Roma. Ipotesi riciclaggio per milioni di euro

TRIESTINA PERQUISIZIONI Triestina, indagate 15 persone: perquisizioni tra Trieste, Venezia e Roma. Ipotesi riciclaggio per milioni di euro

Secondo quanto comunicato dalle Fiamme Gialle, le attività investigative riguardano 15 persone indagate per reati societari, tributari e riciclaggio

Fonte: ilgiorno - IMMAGINE D'ARCHIVIO

Fonte: ilgiorno - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Febbraio 2026
Santa Maradona Football Club // Sport //

TRIESTE – Perquisizioni in corso tra Trieste, Venezia e Roma nell’ambito di un’inchiesta che riguarda la Unione sportiva Triestina Calcio 1918 S.r.l., società che milita nel campionato di Serie C. L’operazione è stata avviata oggi dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste, su delega della Procura della Repubblica di Trieste.

Secondo quanto comunicato dalle Fiamme Gialle, le attività investigative riguardano 15 persone indagate per reati societari, tributari e riciclaggio. Le perquisizioni – personali e locali – stanno interessando i luoghi di residenza e lavoro degli indagati e anche la sede della Triestina nel capoluogo giuliano.

I filoni d’indagine: riciclaggio, bilanci e fatture

Dai primi accertamenti info-investigativi sarebbe emersa l’ipotesi di condotte di riciclaggio per un importo di milioni di euro, somme che – nel periodo 2022-2025 – sarebbero confluite nelle casse del club e risulterebbero riconducibili a società italiane ed estere. L’inchiesta punta inoltre a chiarire presunte false comunicazioni sociali, legate – sempre secondo l’ipotesi investigativa – a fittizie esposizioni nello stato patrimoniale di apporti in conto capitale, che sarebbero stati indicati come tali in luogo di effettivi finanziamenti.

Altro capitolo: il presunto utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per circa 900 mila euro.

LASCIA UN COMMENTO