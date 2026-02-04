Truffe agli anziani, arrestato un 25enne a Manfredonia: si fingeva carabiniere

Nel pomeriggio di sabato la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 25enne ritenuto responsabile di una truffa ai danni di una coppia di anziani e di furto in abitazione. A seguito del giudizio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che indicava un tentativo di truffa in corso ai danni di due anziani residenti a Manfredonia. Il raggiro era stato messo in atto attraverso la ormai tristemente nota tecnica del “finto nipote”: al telefono, l’interlocutore prospettava il coinvolgimento del figlio delle vittime in un grave fatto di reato, chiedendo con urgenza una consistente somma di denaro per evitare conseguenze giudiziarie.

In breve tempo, personale della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia ha organizzato un servizio congiunto, predisponendo appostamenti e attività di osservazione nei pressi dell’abitazione delle vittime. L’operazione ha consentito di individuare il soggetto che, qualificandosi falsamente come carabiniere, si è presentato presso l’abitazione degli anziani per ritirare 7.000 euro in contanti, indicati come presunta “cauzione” liberatoria.

Una volta all’interno dell’appartamento, il giovane avrebbe inoltre approfittato della fiducia riposta in lui dalle vittime per impossessarsi con destrezza di gioielli e altri preziosi. All’uscita dall’abitazione, il presunto truffatore è stato immediatamente bloccato dagli investigatori. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, occultati addosso al giovane, sia il denaro appena consegnato sia i monili sottratti.

Dopo l’identificazione, il 25enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato con le accuse di truffa aggravata e furto in abitazione.

Si precisa che il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, in conformità al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la persona indagata non può essere considerata colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.