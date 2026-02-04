Il cancro è sempre più spesso una delle principali cause di morte anche per i cani. Un fenomeno legato soprattutto a un fattore: l’aumento dell’aspettativa di vita degli animali da compagnia. I numeri sono importanti: si stima che 1 cane adulto su 4 sviluppi un tumore nel corso della vita, percentuale che può arrivare fino a circa il 50% nei cani oltre i 10 anni. Eppure, nonostante l’elevata incidenza, molte diagnosi continuano ad arrivare tardi: non perché manchino i segnali, ma perché spesso vengono sottovalutati o scambiati per normali effetti dell’invecchiamento.

A rilanciare i dati, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro (4 febbraio 2026), è AniCura. Paola Valenti, medico veterinario specialista in oncologia presso AniCura Clinica Veterinaria Malpensa, sottolinea l’importanza di riconoscere i campanelli d’allarme e adottare misure preventive in grado di favorire una diagnosi precoce, che spesso può cambiare la prognosi e la qualità della vita dell’animale.

I tumori più frequenti nei cani (e nei gatti)

Nei cani, tra le forme più comuni compaiono:

tumori mammari

linfomi

tumori della pelle , come mastocitomi e melanomi

osteosarcomi (tumori ossei)

emangiosarcomi

Nei gatti, invece, si riscontrano soprattutto linfomi, tumori mammari e carcinomi a cellule squamose.

I segnali a cui fare attenzione

Non tutti i tumori sono prevenibili, ma esistono sintomi che meritano sempre un controllo veterinario, perché possono essere l’indizio di un problema serio. Tra quelli più frequenti:

perdita di appetito

dimagrimento rapido

masse o gonfiori , anche addominali

ferite che non guariscono

stanchezza eccessiva o calo improvviso di energia

“Molti proprietari tendono a normalizzare questi cambiamenti come parte dell’età”, è l’avvertimento degli specialisti. Ma aspettare può costare caro: la diagnosi precoce aumenta le opzioni terapeutiche disponibili e permette di mantenere più a lungo una buona qualità di vita.

Prevenzione: cosa può fare chi vive con un cane

La prevenzione non è una formula magica, ma una serie di buone abitudini che possono ridurre i rischi e rendere più probabile intercettare la malattia in tempo:

controlli veterinari annuali , che dovrebbero diventare semestrali dopo i 7-8 anni

sterilizzazione , che può ridurre in modo significativo il rischio di tumori mammari e dell’apparato riproduttivo

osservazione attiva a casa , palpando regolarmente il corpo dell’animale per individuare masse, gonfiori o alterazioni della pelle

stile di vita sano , con peso adeguato, alimentazione bilanciata ed esercizio fisico regolare

protezione dal sole per soggetti a rischio e, quando necessario, utilizzo di protezione solare veterinaria

screening mirati, come analisi del sangue ed esami complementari per individuare precocemente eventuali alterazioni

Cure: più opzioni grazie ai progressi della medicina veterinaria

Negli ultimi anni l’oncologia veterinaria ha fatto passi avanti importanti. Oggi, in base al tipo di tumore e allo stadio della malattia, possono essere disponibili diverse strategie: chirurgia, chemioterapia, radioterapia e immunoterapia. La scelta del trattamento dipende da vari fattori, tra cui condizioni generali di salute, età e risposta attesa.

Il messaggio per chi vive con un animale, in sostanza, è uno: non banalizzare i cambiamenti. Anche un sintomo apparentemente “da vecchiaia” può essere l’inizio di qualcosa che, preso in tempo, si può affrontare meglio.

