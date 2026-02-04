Vasile Frumuzache tenta l’evasione dal carcere: «Corda fatta con le lenzuola»

(leggo.it) Ha tentato la fuga dal carcere, ma il piano è fallito. Vasile Frumuzache, 32enne romeno, detenuto per l’omicidio di due escort, ha provato a evadere dal carcere di Sollicciano nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, durante l’ora d’aria.

L’uomo è reo confesso degli omicidi di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Paun, avvenuti tra Prato e Montecatini. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp, il tentativo di evasione è avvenuto intorno alle 10 del mattino.

La fuga con una corda improvvisata

Frumuzache sarebbe riuscito a scavalcare il muro dei passeggi e successivamente quello di cinta utilizzando una corda rudimentale ricavata dalle lenzuola. Un’azione rapida e rischiosa, che però non è andata a buon fine.

A sventare il tentativo di fuga è stato un agente di polizia penitenziaria, l’unico di pattuglia in quel momento, che stava effettuando il giro di ronda in auto lungo il perimetro del carcere. Il detenuto è stato bloccato e immediatamente riportato in cella.

«Poteva fuggire nei campi»

Secondo Osapp, se Frumuzache fosse riuscito a superare anche il secondo muro, avrebbe attraversato un tratto di terreno e raggiunto la recinzione metallica esterna, con la possibilità concreta di scappare nei campi intorno al carcere.

«Pieno apprezzamento per l’operato dell’agente che ha notato e fermato il detenuto», ha dichiarato in una nota Canio Colangelo, delegato nazionale del sindacato Osapp, che però esprime forti critiche sul sistema di sicurezza.

Le critiche alla struttura

«Restano forti perplessità sulle capacità organizzative e sulla sicurezza della struttura – afferma Colangelo – che, anche in questo caso, ha dimostrato di essere una groviera».

E conclude: «Ci si chiede come un detenuto che dovrebbe essere sottoposto a stretta sorveglianza per motivi di sicurezza e di incolumità sia riuscito a mettere in atto un’azione del genere».